Denizli Valisi Köşger, anaokulundaki KANpanya etkinliğinde bağışçılarla buluştu - Son Dakika
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Denizli Valisi Köşger, anaokulundaki KANpanya etkinliğinde bağışçılarla buluştu

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Denizli Valisi Köşger, anaokulundaki KANpanya etkinliğinde bağışçılarla buluştu
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Denizli'de Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 'Okulumda KANpanya Var' kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, Perihan Kıbrıslıoğlu Anaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilerin gösterisini izledi, bağışçılarla sohbet etti.

Türk Kızılay Güney Ege Kan Merkezi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Okulumda KANpanya Var" programı kapsamında kan bağışı etkinliği yapıldı.

Etkinliğin gerçekleştirildiği Perihan Kıbrıslıoğlu Anaokulu'nu ziyaret eden Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, minik öğrencilerin şiir ve tiyatro gösterisini izledi.

Daha sonra okul bahçesindeki bağış alanına geçen Köşger, kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Köşger, bağışçılara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, kan bağışının hayati önem taşıdığını, düzenli olarak yapılmasının önemini anlattı.

Kaynak: AA
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