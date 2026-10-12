Denizli Valisi Köşger, anaokulundaki KANpanya etkinliğinde bağışçılarla buluştu

Türk Kızılay Güney Ege Kan Merkezi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Okulumda KANpanya Var" programı kapsamında kan bağışı etkinliği yapıldı.

Etkinliğin gerçekleştirildiği Perihan Kıbrıslıoğlu Anaokulu'nu ziyaret eden Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, minik öğrencilerin şiir ve tiyatro gösterisini izledi.

Daha sonra okul bahçesindeki bağış alanına geçen Köşger, kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Köşger, bağışçılara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, kan bağışının hayati önem taşıdığını, düzenli olarak yapılmasının önemini anlattı.