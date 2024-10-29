Denizli Yangını Kontrol Altına Alındı

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Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeşil Vatan için canla başla çalışıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Denizli'de devam eden yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyor ve çok yakında tamamen kontrol altına alındığını müjdelemek için mücadele ediyoruz. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden mücadele eden kahramanlarımıza, desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz."

Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda, 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.