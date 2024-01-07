Hatay\'da depoda çıkan yangında motosiklet ve bisikletler kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depo içerisinde park halindeyken alev alan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir depoda park halinde bulunan motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Biri elektrikli iki bisiklete de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Motosiklet ve biri elektrikli iki bisiklet kullanılamaz hale geldi.