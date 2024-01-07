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Hatay'da depoda çıkan yangında motosiklet ve bisikletler kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'da depoda çıkan yangında motosiklet ve bisikletler kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir depoda park halindeyken alev alan motosiklet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangın ayrıca depoda bulunan biri elektrikli iki bisiklete de sıçradı ve bu bisikletler de kullanılamaz hale geldi.

Hatay\'da depoda çıkan yangında motosiklet ve bisikletler kullanılamaz hale geldi
07.01.2024 - 23:23,
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depo içerisinde park halindeyken alev alan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir depoda park halinde bulunan motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Biri elektrikli iki bisiklete de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Motosiklet ve biri elektrikli iki bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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