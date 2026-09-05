Depozito sistemiyle 205 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
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Depozito sistemiyle 205 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA sistemiyle 1 Temmuz-5 Eylül arasında 205 milyon 709 bin 303 ambalajın toplandığını açıkladı. En çok toplama Antalya'da yapılırken, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyonu aştı ve hedef ekonomiye 30 milyar lira katkı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Atmıyoruz. Topluyor, dönüştürüyor, çevreye de ekonomiye de katkı sağlıyoruz. DOA ile 200 milyon ambalaj topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır Atık gibi DOA bilinci de dalga dalga büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kurum'un paylaştığı verilere göre, Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon süreci başlayan DOA sistemiyle 5 Eylül'e kadar 205 milyon 709 bin 303 DOA logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı.

DOA ile Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanacak

En çok ambalaj toplanan il, 46 milyon 678 bin 972 ambalajla Antalya oldu. Bunu 38 milyon 675 bin 928'le İstanbul, 24 milyon 339 bin 288'le İzmir, 18 milyon 723 bin 778'le Adana ve 16 milyon 712 bin 516'yla Ankara takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemiyle artık içecek ambalajları çöp yerine DOA makinelerine atılıyor ve bu sayede geri dönüşümle ülke ekonomisine ham madde katkısı sağlanıyor.

Plastiklerin doğaya karışmasını da engelleyen bu sistemde vatandaşlara ise ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Ekonomi, Antalya, Güncel, Eylül, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depozito sistemiyle 205 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

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