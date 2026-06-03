VİDEO ÇEKERKEN DEPREME YAKALANDI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sanal medyada dijital içerik üreticisi Nurettin Yavuz Atmaca, bir iş yerinde çekim yaptığı sırada depreme yakalandı. Depremle birlikte Atmaca ve iş yerinde bulunanlar, panik içerisinde kendisini dışarı attı. Yaşananlar, Nurettin Yavuz Atmaca'nın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Deprem Anında Video Çeken Youtuber Panik Yaşadı - Son Dakika
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