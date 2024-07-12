Deprem Araştırmacısı Doç. Dr. Doğan Kalafat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Deprem Araştırmacısı Doç. Dr. Doğan Kalafat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Kalafat'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Törende, Kalafat'ın çalışmaları ve anıları paylaşıldı. Eşi ve çocukları da törende hazır bulundu.

12.07.2024 14:53
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Tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kanser nedeniyle dün vefat eden Kalafat için ilk olarak enstitüdeki Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından, Kalafat'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne verdiği röportaj izletildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, törende yaptığı konuşmada, Kalafat'ı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Kalafat'ı kaybetmenin büyük kayıp olduğunu ifade eden Özel, "Çok iyi bir insandı, çok çalışkandı. Türkiye'nin neresinde olursa olsun deprem dalgalarını kaydetmeye çalışırdı, her yere koştururdu. Depremle ilgili büyük çalışmaları vardı." dedi.

"Ben onsuz hiç yaşamadım"

Merhumun eşi Mine Kalafat ise onu hiçbir zaman unutmayacağını dile getirerek, "Biz Doğan'la çocukluğumuzdan beri bir aradayız. Videoyu izleyince ne kadar güzel bir an yaşadığımızı gördüm. O başka bir insandı. Ben onsuz hiç yaşamadım. Törene geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana 2 evlat bıraktı. Seni çok seviyorum, onu hiç unutmayacağız." diye konuştu.

Mine Kalafat ile çocukları, tören alanında taziyeleri kabul etti.

Törene, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin yanı sıra Kalafat'ın mesai arkadaşları, yakınları, öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Doç. Dr. Kalafat'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deprem Araştırmacısı Doç. Dr. Doğan Kalafat Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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