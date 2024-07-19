Deprem Bölgesinde Çalışmalar İçin Bakan Yardımcıları Görevlendirildi - Son Dakika
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Deprem Bölgesinde Çalışmalar İçin Bakan Yardımcıları Görevlendirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi için Bakan Yardımcılarını görevlendirdi. Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Ömer Bulut, depremden etkilenen illerde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için görevlendirildi. Varank, Malatya ve Kahramanmaraş'taki çalışmaları koordine ederken, Bulut ise Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'daki çalışmaları yönetecek.

19.07.2024 09:57
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi için Bakan Yardımcılarını görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, depremden etkilenen illerde çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, yerinde incelenerek bir an önce tamamlanabilmesi amacıyla Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Ömer Bulut'a görev tayin etti.

Bu kapsamda, Malatya ve Kahramanmaraş'taki çalışmalar Bakan Yardımcısı Varank, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'daki çalışmalar ise Bakan Yardımcısı Bulut koordinesinde yürütülecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deprem Bölgesinde Çalışmalar İçin Bakan Yardımcıları Görevlendirildi - Son Dakika

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