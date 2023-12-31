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Deprem bölgesindeki sürücülere 'toz' uyarısı - Son Dakika
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Deprem bölgesindeki sürücülere 'toz' uyarısı

Kahramanmaraş şehir merkezinde etkili olan enkaz ve inşaat tozları araçlara da zarar oluşturuyor. Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi oto tamir ustası, deprem bölgesindeki sürücülere çevrede oluşan tozlara karşı araçlarında bakım uyarılarında bulundu. Deprem bölgesindeki araçlarda tüm filtrelerin rutin değişim ve genel bakımlarının yapılması gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Emre Eroğlu, tozlu bir bölgede yaşadıklarını ve hem insan sağlığı hem de araç sağlığı için önemli olduğunu belirtti.

31.12.2023 - 11:26,
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Deprem bölgesindeki sürücülere 'toz' uyarısı

Kahramanmaraş şehir merkezinde etkili olan enkaz ve inşaat tozları araçlara da zarar oluşturuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi oto tamir ustası, deprem bölgesindeki sürücülere çevrede oluşan tozlara karşı araçlarında bakım uyarılarında bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası şehrin birçok noktasında oluşan toz, insanlara olduğu gibi araçlara da zarar veriyor. Etrafa saçılan toz nedeniyle birçok aracın motor kısmında oluşan hasar nedeniyle sanayi yolunu tuttuğu öğrenildi. Deprem bölgesindeki araçlarda tüm filtrelerin rutin değişim ve genel bakımlarının yapılması gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Emre Eroğlu, "Malum kış mevsiminde araçlara bakım yapıyoruz. Özellikle deprem bölgesinde olduğumuz için sürücülerin, hava ve polen filtre değişimlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü tozlu bir bölgede yaşıyoruz hem insan sağlığı hem de araç sağlığı için önemli. Motorlar ve piston bölgesi toz çekiyor. Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi adeta büyük bir hastanede dönüştü. Nasıl hastalara ön muayene yapılır, ustalar da araçlara ön muayene yapar. Araca ne gerekiyor ise ameliyathaneye alırız. Genel bir kışlık bakım 1800-2000 lira arasında değişiyor" dedi.

Deprem bölgesindeki sürücülere \'toz\' uyarısı
Kaynak: İHA
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