Deprem Davasında Adalet Arayışı

20.04.2026 00:14
Sevda Karaca, 6 Şubat depreminde yıkılan apartman davasında 'olası kast' kararının onanmasını talep etti.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı davasının 20 Nisan'daki istinaf duruşması öncesinde, yerel mahkemenin iki kez verdiği "olası kast" kararının onanması çağrısında bulundu. Karaca, "Yiten canların hesabını, kaçmaya çalışırken yakalanan o müteahhitten de imzasını satan bürokratlardan da soracağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, "'olası kast' koşullarının oluşmadığı" gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden görülen davada 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpargün'e aynı suçtan tekrar 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Alpargün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin 20 Nisan'da duruşmalı olarak yapılmasına hükmetti.

"Ailelerin yanındayız, adaletin peşindeyiz"

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, istinaf duruşması öncesinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinde Adana'daki Alpargün Apartmanı 96 kişiye mezar oldu. Yargılamayı yapan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhit Hasan Alpargün'ü 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan toplamda 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bakın, bu deprem davalarında şu ana kadar verilen en ağır cezalardan biri. Ama Adana Bölge Adliye Mahkemesi bu cezayı, 'olası kast' değil 'bilinçli taksir' diyerek bozdu. Mahkeme salonlarında müteahhitleri aklayanlar; onlara o ruhsatları veren, denetlemeyen, imar aflarıyla katilleri ödüllendiren siyasi sorumluları da gizlemek istiyor, aslına bakarsanız. Yıllardır hukuk mücadelesi veren aileler ise soruyorlar: Dere yatağına bina dikmek 'taksir' midir? Betondan çalıp, demirden kısıp insanlarımızın canı üzerine kar kuleleri dikmek hata mıdır?"

Mesela, bozmadan sonra dosyayı tekrar inceleyen Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi bu sorulara 'hayır' dedi ve yeniden aynı ağır cezayı verdi. Şimdi dosya bir kez daha Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf incelemesinde ve 20 Nisan'da duruşma görülecek. Lüks diye pazarlanan ama toplu mezarlığa dönüşen apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün hukuk oyunları, 'taksir' denilen o cezasızlık zırhına büründürülmeye çalışılmasına karşı biz de orada olacağız. Tüm deprem davaları için emsal olmasını istediğimiz 'olası kast' kararının verilmesi için ailelerle birlikte yan yana duracağız. Ailelerin yanındayız, adaletin peşindeyiz.

Yiten canların hesabını, kaçmaya çalışırken yakalanan o müteahhitten de imzasını satan bürokratlardan da soracağız. Tüm emek dostlarını, tüm hukuk örgütlerini, 'Afet değil, bu bir cinayet' diyen herkesi 20 Nisan günü Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde ailelerin adalet çığlığına ses olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

