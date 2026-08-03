Deprem Davasında Müteahhidin Tahliyesi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları davasının tek tutuklu sanığı olan müteahhit Şahin Avşaroğlu'nun konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Bad-ı Saba Konutları A Bloku'nun, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 42 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Buna ilişkin açılan davada, deprem döneminde AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı da olan müteahhit, statik proje müellifi ve şantiye şefi Şahin Avşaroğlu tutuklu yargılanıyordu.

TAHLİYE KARARI

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Avşaroğlu'nun tutukluluk değerlendirmesi sonucunda tahliyesine hükmetti. Mahkemenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçen süresi, kovuşturmanın bulunduğu aşama, mevcut delil durumu, bilirkişi raporunda belirtilen kusur durumları, tutuklamanın koruma tedbiri oluşu ve her koruma tedbirinde olduğu gibi orantılı şekilde uygulanmasının gerekmesi hususları dikkate alınarak tahliyesine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, kovuşturmanın bulunduğu aşama dikkate alınarak sanık hakkında konutunu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

"42 KİŞİNİN KATİLİ NASIL TAHLİYE EDİLİR?"

Depremde 3 çocuğu ile annesini kaybeden Nuri Gülçin, "Onca delil, onca bilgi ve belgeye rağmen, üstelik bilirkişi raporunda açıkça kusurlu görülmesine rağmen, 42 kişinin katili nasıl tahliye edilir, aklımız almıyor. AKP'nin ilçe başkanı olursa demek ki oluyormuş" dedi.