Deprem Firarileri İçin Kırmızı Bülten İstemesi - Son Dakika
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Deprem Firarileri İçin Kırmızı Bülten İstemesi

Deprem Firarileri İçin Kırmızı Bülten İstemesi
06.08.2025 16:39
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Ezgi Apartmanı'ndaki firari sanıklar için kırmızı bülten talebi, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı İnterpol Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda depremde yıkılan ve zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı'nın 695 gündür firari sanıkları Sami Kervancıoğlu (59) ve Mustafa Pekel'in (49) yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığının değerlendirildiği, bu nedenle firariler için kırmızı bülten istenmesi durumunda ilgili formun Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi gerektiği belirtildi.

6 Şubat 2023 depremlerinin simge binalarından olan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3'ü firari, 12 sanığın yargılandığı dava devam ederken, dosyada yeni bir gelişme yaşlandı. İçişleri Bakanlığı İnterpol Daire Başkanlığı, 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen 695 gündür firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında yapılan araştırmayla ilgili bir yazı gönderdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ve dava dosyasına da eklenen yazıda şöyle denildi:

"Daire Başkanlığımızca yapılan çalışmalarda, emniyet birimlerimizce yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı değerlendirilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel isimli şahıslar hakkında UYAP aranma kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in kırmızı bülten/difüzyon çıkartılmasının başsavcılıklarca istenmesi durumunda, ilgili genelge hükümlerine uygun olarak hazırlanacak formların doğrudan Adalet Bakanlığına iletilmesini, 2'nci uluslararası düzeyde arattırılmasına gerek duyulmaması durumunda ise, keyfiyetten Adalet Bakanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığına dağıtımlı olarak bilgi verilmesini ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından arz ve rica ederim."

11 KİŞİ YARGILANIYOR

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada 23 Haziran'da tahliye edilen ancak itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bulunmayan pastanenin iç mekan tasarımcısı firari Ertan Danacı (53) ile pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in, 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar, fenni mesul Mehmet Tekin'in (61) ise 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapisleri isteniyor.

Aynı davada dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi'nin (40) ise 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Deprem Firarileri İçin Kırmızı Bülten İstemesi - Son Dakika

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