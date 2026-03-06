Deprem Haftası Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deprem Haftası Ziyareti

Deprem Haftası Ziyareti
06.03.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Karakaya, AFAD ile afet hazırlıkları ve bilinçlendirme çalışmaları hakkında görüşmeler yaptı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Deprem Haftası dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Kerem Oruk ve beraberindeki personeli kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleşen ziyarette deprem başta olmak üzere afetlere karşı yürütülen hazırlıklar, eğitim faaliyetleri ve bilinçlendirme çalışmaları ele alındı.

AFAD'ın afet öncesi, sırası ve sonrasında yürüttüğü çalışmaların önemine değinen Vali Karakaya, kurumun milletin güvenliği için büyük bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Fedakarca görev yapan AFAD personelinin afet yönetiminde hayati bir rol üstlendiğini belirten Karakaya, 1–7 Mart Deprem Haftası'nı kutlayarak bu haftanın toplumda afet bilincinin ve duyarlılığının artmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Kaynak: AA

Deprem Haftası, Yerel Haberler, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Haftası Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:41:03. #7.13#
SON DAKİKA: Deprem Haftası Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.