Deprem Müteahhidi Cezası Bozuldu - Son Dakika
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Deprem Müteahhidi Cezası Bozuldu

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 96 kişinin ölümüne neden olan apartmanın müteahhidinin cezasını bozdu.

08.03.2025 13:31
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını "hukuka aykırı" bularak bozdu. Daire, dosyanın yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişide yaralandı. 6 Şubat 2023'te KKTC'ye kaçan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, yakalanarak Adana'ya getirildi.

Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz" sorusuna, "Mukadderat" diye yanıt verdi. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün hakkında, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına hükmedildi. Bu, deprem davalarında şu ana kadar verilen en yüksek ceza olmuştu.

"Olası kast"tan verilen ceza bozuldu...

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını "hukuka aykırı" bularak bozdu. Kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Olası kastın koşulları oluşmamıştır"

"Olayın gerçekleşme şekli ile dosyada mevcut delil durumuna uygun ve teknik verilere dayalı olarak açıklayan bilirkişi kurulu heyet raporlarındaki tespitler karşısında sanığın kusurunun bulunmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği, sonuç olarak sanığın kusurlu eylemleriyle 96 kişinin ölümüne ve 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu; ayrıca inşa edilen yapıda, bilirkişi raporunda belirtilen sebeplerin etkisiyle yapının yıkılarak, yaralama ya da ölüme neden olabileceğini öngörmesi gereken sanığın meydana gelen muhtemel sonucu kayıtsız kalarak kabullendiğine ve arzuladığına dair dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmamasından dolayı olası kastın uygulanma koşullarının oluşmadığı, gerçekleşmesini istemediği ancak öngördüğü sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmayan sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hükümler kurulması, hükmü bozmayı gerektirmiştir."

Daire, dosyanın yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA

3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Adana, Suç, Son Dakika

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