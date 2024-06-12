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Deprem öncesi yıkamacıya bırakılan halılar sahipsiz kaldı

Halı yıkamacı, 'Halıların sahipleri ya da yakınlarını bulamazsak garibanlara vereceğim'

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydanı gelen depremlerden önce halılarını yıkamacıya teslim eden depremzedeler hayatını kaybedince yıkamacıdaki 60 adet halı sahipsiz kaldı.

'Asrın Felaketi' 6 Şubat depremlerinde binlerce insan hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde halılarını yıkamacıya teslim eden vatandaşların birçoğu halılarını aldı.

Halı yıkamacıda kalan 60 halı ise sahiplerini bekliyor. Halıların sahiplerinin depremde hayatını kaybettiğini tahmin eden Zülfikar Çırak, sahipler ya da yakınları çıkmazsa halıları garibanlara dağıtacağını söyledi.

Üzücü olayı anlatan Çırak, "6 Şubat depreminden önce aldığımız 20 kadar müşterimizin 60 halısı hala bekliyor burada. Ulaştıklarımızın yakınlarına teslim ettik hala ulaşamadıklarımız var. Şuanda müşterilerimize ait 60 halımız var. Bize telefon numarası ev adresi ve kapı numarasına kadar kayıtlı olup ama ulaşamadık. Yakınları bize ulaşıp veya bizim arayıp tanıdıklarımız da oluyor onlara teslim ettiklerimiz de oldu. Halıların üzerlerin de isimleri yazıyor kaç adet olduğu da yazıyor. Biz halıları bir süre daha saklamayı düşünüyoruz çıkarsa yakın eş dost onlara teslim edebiliriz. Hiç çıkmazsa ikinci senenin sonuna doğru gariban insanlara dağıtmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.