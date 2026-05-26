Deprem Şehitleri Bayram Arifesinde Anıldı

26.05.2026 18:18
KURBAN Bayramı arifesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin kabri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler, Malatya Şehir Mezarlığı'nda sevdiklerinin kabrini ziyaret etti.

Acılarını ilk günkü gibi yaşadıklarını belirten Tural Fırat, "Kız kardeşim ile birlikte 6 katlı apartmanda 4 kişiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin herkese. Bütün eş dost akraba ve bütün Türk milletinin bayramı kutlu olsun" dedi.

Depremde oğlu ile birlikte 4 yakınını kaybeden Fuat Güldür ise "Burada 4 cenazemiz var. Kayınvalidem, kayınpederim, kaynım ve oğlum. İlk depremde yaşamını yitirdiler. Bizler de herkes gibi her sene geliyoruz, acımızı yaşıyoruz ve tekrar gidiyoruz. Allah tüm ölenlerimize rahmet eylesin." dedi.

İL PROTOKOLÜNDEN GARNİZON VE POLİS ŞEHİTLİĞİNE ZİYARET

Öte yandan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile birlikte kurum müdürleri ve şehit aileleri de Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde kabirleri ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ramazan Dolu, şehitler için dua etti. Vali Yavuz ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak şehit aileleri ile sohbet etti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
