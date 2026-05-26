Deprem şehitliğinde bayram arifesi hüznü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deprem şehitliğinde bayram arifesi hüznü

26.05.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği, Kurban Bayramı arifesinde acılı aileler tarafından ziyaret edildi. Yakınlarını kaybedenler, kabirleri temizleyip dua ederek duygusal anlar yaşadı.

ADANA'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin defnedildiği deprem şehitliğinde, Kurban Bayramı arifesi yakınlarını kaybedenler mezar başında duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinde Adana'da hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde Kurban Bayramı arifesi ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Acılı aileler, Türk bayrakları ile donatılan kabirleri temizleyip, dua etti.

'DAHA 3-4 AYLIK HAMİLEYDİ'

Depremde yakın arkadaşını kaybeden Merve Gül Yolcu, "Gaziantep İslahiye ilçesinde oturan yakın arkadaşım 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Yaşadığı bina yıkıldı. Daha 3-4 aylık hamileydi. Yıkılan apartmanda sadece eşi kurtuldu. Kayınvalidesi, kayınbabası, görümcesi, hepsi vefat etti. Hepsine Allah rahmet eylesin. Biz de bayram arifesinde ziyaretine geldik. Her bayram gelmeye çalışıyoruz. Elimizden başka da bir şey gelmiyor zaten" dedi.

'O GÜNÜ HATIRLAMAK İSTEMİYORUM'

Çok büyük acılar yaşadıklarını ve 6 Şubat gününü hatırlamak istemediğini belirten Murat Günerdem, "Depremde Adana'da kardeşimi, yengemi ve yeğenimi kaybettim. Apartmanları yıkıldı ve enkaz altında kaldılar. O günü hiç hatırlamak istemiyorum çünkü çok acıydı. Çok acı günler yaşadık. Bugün de bayram arifesi onları yalnız bırakmadık. Kabirlerini temizlemeye ve dua etmeye geldik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem şehitliğinde bayram arifesi hüznü - Son Dakika

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:34:15. #7.13#
SON DAKİKA: Deprem şehitliğinde bayram arifesi hüznü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.