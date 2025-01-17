134 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 21 yıl hapis cezası - Son Dakika
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134 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 21 yıl hapis cezası

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Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği Ayşe-Mehmet Polat Sitesi davasının karar duruşması görüldü. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi sanık Altan Bayhan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17.01.2025 19:00  Güncelleme: 20:12
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6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki altı bloklu Ayşe- Mehmet Polat Sitesi'nin dört bloğunun yıkılması sonucu 134 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay ve mimari proje müellifi Altan Bayhan hakkında dava açtı.

KARAR ÇIKTI

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mehmet Ertan Akay tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanık Altan Bayhan ise bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

MÜTEAHHİDE 21 YIL HAPİS

Müştekiler ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Tutuklu müteahhit Mehmet Ertan Akay, "suçsuz ve günahsız yere cezaevinde yattığını" ileri sürerek, tahliye ve beraatini talep etti. Tutuksuz yargının mimari proje müellifi sanık Altan Bayhan da önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, müteahhit ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Aynı suçtan yargılanan mimari proje müellifi Altan Bayhan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Öte yandan mahkeme, iki sanığa da "iyi hal indirimi" uygulamadı.

134 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 21 yıl hapis cezası
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 134 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 21 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Bunlar okey ama, kontrolör, yapı denetçisi, belediye görevlisi, iskan müdürü, ruhsat müdürü gibi hiç bir yetkili bırakın tutuklanmayı, ifadeye bile çağrılmıyor. Ne garip değil mi ? 1 0 Yanıtla
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