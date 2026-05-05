Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

05.05.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamidiye Sitesi'nin müteahhidi ve dönemin Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Kara, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 146 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin davada, sitenin müteahhidi ve dönemin Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Kara, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar A.K, T.Ö, C.K, O.Y, C.Y, S.S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Ahmet Kara, önceki 9 celsede yaptığı yazılı ve sözlü savunmalarının geçerli olduğunu belirterek, dosyaya sunulan bilirkişi raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Binanın yıkımının teknik olarak herhangi bir belgeyle kanıtlanmadığını savunan Kara, hazırlanan mütalaanın tarafsızlık ilkelerine aykırı olduğunu iddia ederek tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti.

Müştekilerden Neslihan Kurmacı, depremde çevredeki binalarda ciddi hasar oluşmadığını belirterek, "Sitemizin sağında ve solunda binalar vardı, onlarda bir çizik bile yoktu. Neden sadece bizim sitemiz yıkıldı? Demek ki burada bir sorun var. Sanıklara hakkımı helal etmiyorum ve olası kastla yargılanmalarını istiyorum." dedi.

Müşteki Vildan Çiftçioğlu ise depremde ailesini kaybettiğini belirterek, "Anne oldum, çocuğum oldu. Bu sevinci annemle, babamla paylaşamadım. Depremden önce çok iyi bir hayatımız vardı. Şimdi ise tek başıma kaldım." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları da sanıkların "olası kastla" yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Kara'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklar A.K, C.K, C.Y, O.Y, S.S. ve T.Ö'nün beraatine hükmetti.

Birleşen dosyada yargılanan kamu görevlileri Ç.H, F.Y, F.D, H.M.G, H.Ç, M.D, M.E.E, V.Ç. ve Z.A.Ş'nin de ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Müşteki avukatlarından Feriha Cansu Aksoy, duruşma sonrası gazetecilere, verilen kararın kendileri açısından hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Kararın kesin olmadığını belirten Aksoy, "Kaybedilen canlar bir depremde değil, ihmaller zinciri sonucu yitirildi. 146 kişinin hayatını kaybettiği bir olayda bu nitelendirme, fiilin ağırlığıyla hukuki karşılığı arasındaki dengeyi bozmakta ve kamu vicdanında derin bir adaletsizlik algısı yaratmaktadır. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:51:12. #7.13#
SON DAKİKA: Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.