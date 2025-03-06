Depremde 19 Kişiye Mezar Olan Fazilet Apartmanı Davası... Dönemin Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişi Hakkında Soruşturma İzni Verildi

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Fazilet Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 19 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'ndeki 10 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, söz konusu kamu görevlileri karara itiraz etti ancak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi bu itirazları reddetti. Fazilet Apartmanı'nda ailesini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, "Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi adalete olan inancımızı arttırmıştır. Binanın yıkılmasında kusuru olan kim varsa yargılanmalarını istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremden yıllar önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında "Fırında yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa ettikleri, bu eklentilerin ana yapıya zarar verdiği, binanın ön cephesinde projeye aykırı sundurma yapıldığı, soruşturma konusu yapının altında bulunan 2 dükkanın duvarlarının kaldırılarak 3 dükkanın birleştirildiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek, Yağcı çiftinin binayı eski haline getirmesine karar vermişti. Mahkeme kararı uygulanmadı, söz konusu bina 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 19 kişinin ölümüne neden oldu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Fazilet Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili soruşturmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı bilirkişi raporuna dayanarak, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'ndeki yapı kontrol biriminden sorumlu kişilerde "kusur" tespit etti ve bu kişiler hakkında, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni talep etti.

Valilik soruşturma izni vermişti...

Kahramanmaraş Valiliği, olay tarihinde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görevli belediye başkan yardımcıları Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal ve Mehmet Gedemenli, imar işleri müdürleri Metin Hurşitoğlu ve Fahri Yiğitoğlu, harita mühendisi Zeynel Abidin Şerefoğlu, mimarlar Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken ve Hacı Mehmet Güner ile makine mühendisi Hülya Çelik hakkında soruşturma izni vermişti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, 10 kamu görevlisi, soruşturma izni verilmesi kararına itiraz etti, ancak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi itirazları reddetti. Kararın ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianame hazırlaması bekleniyor.

"Kusuru olanların yargılanmalarını istiyorum"

Fazilet Apartmanı'nda annesi, ablası ve kız kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, sürece ilişkin ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, "Uzun yıllar süren adalet mücadelemizde elbette kamu görevlilerinin de büyük sorumluluğu vardı. Kahramanmaraş Valiliği tarafından kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma izni ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararı da onaylaması adalete olan inancımızı arttırmıştır. Binanın yıkılmasında kusuru olan kim varsa yargılanmalarını istiyorum" dedi.