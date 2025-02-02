Depremde Adalet Arayışı İki Yıldır Sürüyor

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bazı apartmanların yıkılmasına ilişkin iddianame hazırlanmadı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Hatay Ilgım Apartmanı'nda annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden avukat Abdullah Eğilmez, "Soruşturma aşamasının sürüncemede bırakılması büyük bir hukuk garabetidir" dedi. Hatay Rana Apartmanı'nın da annesi ve babasını kaybeden Eren Can ise "Depremin ardından iki sene sonra halen adalete erişebilmiş değiliz. 32 kişinin ölümünün sorumluluğunun tespiti yapılmadı. Bu nedenle bir an önce yargı sürecinin hızlandırılmasını, sorumluların yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

11 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. 53 bin 725 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı depremlerde binlerce apartman yıkıldı. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma ve dava süreçleri hala devam ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, adalet arayışlarını sürdürüyor.

6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen bazı binaların yıkılmasına ilişkin iddianameler ise hazırlanmadı. Hatay Ilgım Apartmanı'nda annesi Hatice, babası Ahmet ve kız kardeşi Fatma Betül'ü kaybeden avukat Abdullah Eğilmez ile Hatay Rana Apartmanı'nda annesi Hatice ve babası Mithat'ı kaybeden avukat Eren Can, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Soruşturma aşamasının sürüncemede bırakılması büyük bir hukuk garabetidir"

Depremde, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı da saniyeler içinde yıkıldı, 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Ilgım Apartmanı'nda ailesini kaybeden avukat Abdullah Eğilmez, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. Ilgım Apartmanı sadece 3 yıllık olmasına rağmen depremin ilk saniyelerinde hiçbir mukavemet göstermeden, yanındaki binanın üzerine dönerek yıkıldı. Bu binada babam Ahmet Eğilmez, annem Hatice Eğilmez ve kız kardeşim Fatma Betül Eğilmez, 80'den fazla insanla birlikte vefat etti. 2024 yılının ocak ayında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından gönderilen bilimsellikten uzak bilirkişi raporuna göre bina kusursuz bulundu. 'Tek suçlu depremdir' minvalinde hazırlanan bu rapora göre tutuklu bulunan müteahhit Salih Zorsu ve yapı denetimci Edip Talipoğlu tahliye edildi. 2024 yılının ocak ayından beri halen yeni bir bilirkişi raporu alınamadı, iki yıldır iddianame tanzim edilmedi. Soruşturma aşamasının bu derece sürüncemede bırakılması büyük bir hukuk garabetidir. Biz geride kalan aileler olarak sadece adalet istiyoruz. Eğer bugün sorumluların ceza almasına uğraşmaz isek yarın olacak depremlerde vefat edecek tüm vatandaşların kanı ellerimizdedir."

"İki sene geçmiş olmasına rağmen halen bilirkişi raporu üniversiteden gelmedi"

Depremde yıkılan ve 32 kişiye mezar olan Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Rana Apartmanı'na ilişkin iddianame de henüz tamamlanmadı. Rana Apartmanı'nda ailesini kaybeden avukat Eren Can, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 depremlerinin ardından tam iki sene geçti. İki sene geçmiş olmasına rağmen 32 kişinin vefat ettiği, benim de anne ve babamı kaybettiğim Antakya Rana Apartmanı'nda iddianame halen hazırlanmadı. Dosya bilirkişi raporu alınması için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderilmişti ancak depremin ardından iki sene geçmiş olmasına rağmen halen bilirkişi raporu üniversiteden gelmedi ve bu rapor gelmediği için sorumlular tespit edilemedi, iddianame hazırlanamadı. Depremin ardından iki sene sonra halen adalete erişebilmiş değiliz. 32 kişinin ölümünün sorumluluğunun tespiti yapılmadı. Bu nedenle bir an önce yargı sürecinin hızlandırılmasını, bilirkişi raporunun gelmesini, iddianamenin hazırlanmasını ve sorumluların yargılanmasını talep ediyoruz."