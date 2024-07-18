Depremde Ahırı Yıkılan Kadın Besici, Devletin Desteğiyle Üretime Devam Ediyor - Son Dakika
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Depremde Ahırı Yıkılan Kadın Besici, Devletin Desteğiyle Üretime Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırı yıkılan ve 200 koyunu telef olan Münevver Keser, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle besiciliğe devam ediyor. Depremde enkaz altında kalan Keser'in ailesiyle birlikte baktığı hayvanlar telef olmuştu. Ancak, devletin hayvan dağıtımı çalışması kapsamında 200 küçükbaş hayvan alan Keser, besiciliğe devam ederek hayvan sayısını 300'e çıkardı. Keser, hayvanlarını çocukları gibi görüyor ve gençlerin hayvancılığa yönelmesini istiyor.

18.07.2024 12:25
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Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan ve yıkılan ahırında 200 koyunu telef olan Münevver Keser, devletin desteğiyle besiciliğe devam ediyor.

6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerde Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki evleri yıkılan 24 yaşındaki Keser, ailesiyle enkaz altında kaldı.

Kurtarılan ailenin, yıkılan evlerinin altındaki ahırda baktıkları 200 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan kayıt sistemine kayıtlı besicilere, depremde kaybettiklerinin yerine bedelsiz hayvan dağıtımı çalışması kapsamında telef olanların yerine geçen yıl 200 küçükbaşı teslim alan Münevver Keser, besiciliğe ve üretime devam etti. Kadın besici, doğumlarla hayvan sayısını 300'e çıkardı.

3. kuşak olarak besiciliği sürdürüyor

Münevver Keser, AA muhabirine, ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığını, 7 yaşından beri bu işin içerisinde olduğunu söyledi.

Besiciliği 3. kuşak olarak sürdürdüğünü, depremde telef olan hayvanlarını çok zor şartlarda yetiştirdiğini anlatan Keser, şöyle konuştu:

"200 tane hayvanım evimin altında ahırdaydı. O zaman hep yavrulamışlardı. Hepsinin de yavrusu vardı, doğum süreci bitmişti. O gece hepsi enkaz altında kaldı, sesleri kulağımdan hiç çıkmıyor. Hayat bizim için durmuştu o an. Benim bir tek hayvanlarım vardı, onlarla anlaşabiliyor, onlarla yapabiliyordum. O an çok kötüydü. Bana Tarım ve Orman Bakanlığı 200 tane koyun verdi. Hepsine teker teker bakmak için uğraştım. Bunları bize verenden Allah razı olsun. Çabalıyoruz, bakıyoruz ama bizim için de zor oluyor. Şu an yerimizden ve iklim şartlarından dolayı bazı kuzularım öldü. Annelerinin çoğu yavrularına bakmadı. Tek tek elimde biberonla emzirdim ve yaylaya götürdüm. Şu an Allah'a şükürler olsun, sayılarını 300'e çıkardım. Kuzularla beraber 300 hayvanım var."

Hayvanlarını çocuğu gibi görüyor

Keser, çok sevdiği koyunlarını çocukları gibi gördüğünü, her gün güneş doğmadan kalkıp onlarla ilgilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Suyunu yemini dolduruyorum. Dışarı çıkarıyorum ve dolaştırıyorum. Bitlerine piresine bakıyorum, hasta olanların ilaçlarını yapıyorum. Şu an yaz olduğu için kırkım zamanı ve tek tek kırktım. Şu an kolay işimiz ama kışın daha zor oluyor. Babam rahatsız olduğu için mesleği kendim üstlendim. Hayvanlara ben bakıyorum, her şeyi ben yapıyorum, babam bana devretti. 24 yaşındayım ve bu yaşımda kendi işimin sahibi olmak çok güzel bir şey. Kimseye muhtaç değilsin. Kimsenin elinde çalışmıyorsun, kendi kendine çalışıyorsun. Gençlerin de hayvancılığa yönelmesini isterim."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise Münevver Keser'in gece gündüz demeden çalıştığını dile getirerek, "Küçükbaş hayvan sayısını 300'e çıkardı. Deprem bölgesinde hayvancılığın ve üretimin devam etmesi çok önemli. Bakanlığımızın destekleriyle üretime devam eden Münevver kardeşimi tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremde Ahırı Yıkılan Kadın Besici, Devletin Desteğiyle Üretime Devam Ediyor - Son Dakika

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