 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde çocuklarını kaybeden aileler otelin enkazına çiçek bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde çocuklarını kaybeden aileler otelin enkazına çiçek bıraktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelde çocuklarını kaybeden aileler, İsias Oteli'nin enkazına çiçek bırakarak dua etti. 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın arasında gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı. Aileler, sanıkların en ağır cezayı almasını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.

Depremde çocuklarını kaybeden aileler otelin enkazına çiçek bıraktı
05.01.2024 - 13:49,
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelde çocuklarını kaybeden aileler, otelin enkazına çiçek bıraktı.

72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın arasında otelin enkazına giden aileler, buraya çiçek bıraktı, dua etti.

Ziyarette duygulu anlar yaşanırken bazı ailelerin ağladıkları görüldü.

İsias Oteli'nin yıkılması sonucu oğlunu kaybeden Mehmet Tabarlı, AA muhabirine, sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Duruşmaya verilen arada ailelerle birlikte buraya geldiklerini dile getiren Tabarlı, "Ben de oğlumu bu enkazın olduğu yerde kaybettim. Bizler bu işin peşindeyiz, hiçbir zaman bırakmayacağız sonuna kadar devam edeceğiz. Adalete güveniyoruz. İnşallah adalet tecelli eder." dedi.

İrem Aydoğdu ise Adıyaman'a ikinci kez geldiğini söyleyerek, "Buraya gelmek aynı travmaları yaşatıyor. Sanıkların müebbet almalarını istiyoruz. 72 cana olası kast bile yeterli değil." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Adıyaman, Yargı, Deprem, Ceza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde çocuklarını kaybeden aileler otelin enkazına çiçek bıraktı - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:31:35. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde çocuklarını kaybeden aileler otelin enkazına çiçek bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement