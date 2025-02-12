Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Tablolar

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Diyarbakır'da depremde hayatını kaybeden yakınlarının tablosunu yaptırıyorlar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları tablo yaptırarak resimlerini ölümsüzleştiriyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları resimlerini tablo yaptırıp onları anıyor. Tablo ustası olan İdris Açin, depremden sonra hayatını kaybedenlerin yakınlarının gelip tablolarını yaptırdığını söyledi. Açin, "Aileler depremde hayatını kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını sosyal medya ve WhatsApp'tan gönderiyor. Geçen sene daha fazla depremzede tablosu yapıyordum. Deprem görsellerini daha çok alıyorduk. Daha çok aileler gönderiyordu. Gittikçe bu rakam düşüyor." dedi.

İletilen fotoğrafları photoshop ile düzenlediklerini ifade eden Açin, "Onların düzenlediği hale getiriyoruz, tekrar onlara atıp onaylarını aldıktan sonra burada baskıya veriyoruz. Ondan sonra vernik işlemi görüyor. Daha sonra çerçeveleniyor paketlenip müşterilerimize gönderiliyor. Türkiye'nin tüm illerinden ve yurt dışından sipariş alıyoruz ve yoğunluğumuz devam ediyor" şeklinde konuştu.