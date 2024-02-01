Hatay\'da depremde iş yerlerini kaybeden üç berber aynı çatı altında çalışıyor

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde iş yerlerini kaybeden üç berber, aynı çatı altında ekmeğini kazanmaya çalışıyor.
Aynı prefabrikte hizmet veren berber üç arkadaş hem acılarını hem de kazançlarını paylaşıyor.
Merkez Antakya ilçesinde yaşayan berber Hakan Fidanboy'un, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde ev ve iş yeri zarar gördü.
Prefabrik iş yeri başvurusunda bulunan Fidanboy'a, kura sonucu Akasya Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda dükkan verildi.
Fidanboy, kendisi gibi iş yerini kaybeden meslektaşları Mustafa Akar ve Ayhan Çaparali ile iletişime geçerek aynı prefabrikte birlikte çalışmayı teklif etti.
Arkadaşlarının teklifi kabul etmesiyle üç meslektaş aynı prefabrikte çalışmaya başladı.
"Sırt sırta verdik, ayağa kalkmaya çalışıyoruz"
Hakan Fidanboy, AA muhabirine, depremlerde yakınlarının yanı sıra 40 yıldan bu yana hizmet verdiği iş yerini de kaybettiğini anlattı.
Devletin desteğiyle yeniden toparlanmaya çalıştıklarını aktaran Fidanboy, prefabrik dükkanında mesleğini sürdürdüğünü söyledi.
İş yerini, kendisi gibi ekmek teknesini kaybeden iki arkadaşıyla paylaştığını belirten Fidanboy, şöyle devam etti:
"Çok yakınımızı kaybettik. Çok canımız yanıyor ama devletimiz yanımızda, acılarımızı bizimle paylaşıyorlar. Prefabrik de olsa iş yerimiz oldu. Biz burada üç iş ortağı olarak beraber konsorsiyum gibi çalışıyoruz. Burada acıyı beraber yaşayıp, beraber çalışıp, evimizin kazancını çıkarmaya çalışıyoruz. Ben onları yalnız bırakamam. Ben aynı durumda olsam onlar da beni yalnız bırakmazdı. Sırt sırta verdik ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Üç farklı esnafken şimdi üçümüz bir arada tek işletmede beraber çalışıyoruz."
"Kazanç konusu hiç sorun değil"
Cumhuriyet Caddesi'ndeki berber işletmesi yıkılan 45 yıllık berber Mustafa Akar da meslektaşlarıyla aynı yerde çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Arkadaşı sayesinde yeniden işbaşı yapmanın huzurunu yaşadığını aktaran Akar, "Mutluyuz ve ortak şekilde çalışıyoruz. İyiyiz çok şükür. Kazanç konusu hiç sorun değil, omuz omuza çalışıyoruz." dedi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki berber işletmesi yıkılan 36 yıllık esnaf Ayhan Çaparali de meslektaşlarıyla omuz omuza çalışarak evinin rızkını kazandığını ve mutlu olduğunu kaydetti.
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