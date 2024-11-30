Depremde Kaybedilen Kardeşlerin Adını Yaşatmak İçin Kokoreç Dükkanı Açtı - Son Dakika
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Depremde Kaybedilen Kardeşlerin Adını Yaşatmak İçin Kokoreç Dükkanı Açtı

Depremde Kaybedilen Kardeşlerin Adını Yaşatmak İçin Kokoreç Dükkanı Açtı

Hatay’da Anıl Durgun, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşleri Seyit Ali ve Kerem Durgun’un kokoreç dükkanını yeniden açarak kardeşlerinin anısını yaşatıyor. Açtığı iş yerinin gelirini depremzede üniversite öğrencilerine ve yetim çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

30.11.2024 13:05  Güncelleme: 13:09
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HATAY'da Anıl Durgun, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşleri Seyit Ali ile Kerem Durgun'un işlettiği kokoreç dükkanını yeniden açtı. Kardeşlerinin adını yaşatmak istediğini belirten Ali Durgun, elde ettiği geliri de depremzede üniversite öğrencilerine ve yetim kalan çocuklara bağışlayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 6 katlı binanın altında bulunan kokoreç dükkanlarında son siparişlerini hazırlayan 17 yaşındaki ikiz kardeşler Seyit Ali ile Kerem Durgun, yıkılan binanın enkazında kalarak apartmandaki 32 kişiyle birlikte can verdi. İkiz kardeşlerin bu sırada 2'nci şubeyi açmak için yurt dışında bulunan ağabeyleri Anıl Durgun, acı haberi alınca memleketine döndü. Acı dolu günlerde arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan Anıl Durgun, kardeşlerinin ismini yaşatmak ve öğrenciler ile yetimlere yardımcı olmak için arkadaşlarının da desteğiyle iş yerini yeniden kurdu. İş yerinin duvarlarını ikizlerin fotoğraflarıyla donatan Durgun, Ben bu işi tekrar yapamayacağım diye kendimle savaşırken, hayatta kalma mücadelesi veren insanlara destek olmak ve kardeşlerimin hatıralarını yaşatmak için yeniden iş yeri kurdum. Bu iş yeri asla kar amacı güden bir iş yeri değildir. Gelirin büyük bir kısmını depremzede üniversite öğrencilerine ve yetim kalan çocuklara bağışlayacağız dedi.

Haber-Kamera Alican GÜMÜŞ SAMANDAĞ (Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Depremde Kaybedilen Kardeşlerin Adını Yaşatmak İçin Kokoreç Dükkanı Açtı - Son Dakika

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