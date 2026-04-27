Depremde kaybettiği kızı ve damadının adını kütüphanede yaşatıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde Adıyaman'da 9 katlı Özkan Apartmanı yıkıldı. 5,5 ay önce evlenen Nazlıcan ve Tamer Levent enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi. Nazlıcan'ın annesi Birsel Doğan, kızı ve damadının hatıralarını yaşatmak için 2020'de Elazığ depreminde ağır hasar alan Şehit Kemal Özalper Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı.

Doğan, 'Kızım çocukluk yıllarından bu yana kitap okumayı çok severdi. Onların gidişini kabullenmem zordu ama amel defteri kapanmasın diye bir şeyler yapmalıydım. Geleceğin Nazlıcan ve Tamer'leri buradan çıkacak' dedi. Kütüphanede 3 binin üzerinde kitap bulunuyor.

Doğan, 9 Nisan'da kızının doğum gününde kütüphaneyi açtığını belirterek, 'Kızım ülkesini çok severdi ve okumuş insana ihtiyaç olduğunu söylerdi. Bu kapıdan girerken evime giriyormuşum gibi hissediyorum' ifadelerini kullandı. Öğrenci Kuzey Yılmaz da kütüphanenin açılmasından mutlu olduklarını ve isimlerini yaşatacaklarını söyledi.