Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan programda, Tunceli'de teröristlerle çatışma sırasında gazi olan Cafer Karakuş'un talebi sonrası depremde kaybolan madalyasının yerine yenisi hazırlandı. Madalyayı takdim eden İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, "Devletimiz, vatanı için canını ortaya koyan gazilerimizin her koşulda yanındadır" dedi.
Son Dakika › Güncel › Depremde Kaybolan Madalya Yeniden Verildi - Son Dakika
