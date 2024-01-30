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Depremde yıkılan binaya ilişkin dava: Eski belediye başkanı yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Depremde yıkılan binaya ilişkin dava: Eski belediye başkanı yeniden tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaya ilişkin açılan dava kapsamında tahliye edilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve diğer 2 sanık hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi. 38 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

Depremde yıkılan binaya ilişkin dava: Eski belediye başkanı yeniden tutuklandı
30.01.2024 - 11:17,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da arasında yer aldığı 3 sanık hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak'ta görülen 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine itiraz etti.

Üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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