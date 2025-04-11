Depremde Yıkılan Hamidiye Sitesi Davasında Müştekiler: \'Kahramanmaraş\'ın En Sağlam Binası\' Diye Satıldı, 146 Kişi Hayatını Kaybetti

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi davasının beşinci duruşması görüldü. Müştekiler, Hamidiye Sitesi'nin "Kahramanmaraş'ın en sağlam binası" olarak satıldığını ancak depremde saniyeler içinde yıkılarak 146 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Hamidiye Sitesi'nin 1A ve 1C blokları 6 Şubat depremlerinde yıkılmış ve 146 kişi yaşamını yitirmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binaların yıkılmasıyla ilgili sitenin müteahhidi ve o dönem Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü olan tutuklu Ahmet Kara, Ahmet Kara'nın kardeşi Hamidiye Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Kara ve Yönetim Kurulu Üyeleri Telal Özdemir, Cahit Küçükönder, Oğuz Yenipınar, Cengiz Yürürdurmaz ve Selahittin Solacak hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Davanın beşinci duruşması, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ahmet Kara ve diğer sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ederek suçlamaları reddetti. Sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Müştekiler, Hamidiye Sitesi'nin "Kahramanmaraş'ın en sağlam binası" olarak satıldığını ancak depremde saniyeler içinde yıkılarak 146 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek sanıklardan şikayetçi oldu. Müşteki avukatları, tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, müteahhit Ahmet Kara'nın tutukluluğunun, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.