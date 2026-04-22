Depremde Yıkılan Şadoğlu Apartmanı Davası 3 Haziran'a Ertelendi

22.04.2026 15:32  Güncelleme: 15:59
Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Şadoğlu Apartmanı'na ilişkin davada mahkeme, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi Belediyesi'ne müzekkere yazılarak söz konusu binaya ait tüm arşiv belgelerinin istenmesine karar verdi. Duruşma 3 Haziran'a ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Binanın yapımından sorumlu mimarlar Aynur Oğuzhan ve Nurullah Oğuzhan, statik projeye onay/vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Basri Ardağ ve Demet Doğan, müteahhitler Nail Güngör ve Nejdet Hanlıoğlu ile kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker, Hacı Abuzer Hancı, İbrahim Altunkaya, Abdulkadir Akbaş, Alper Yiğit, Mehmet Zeki Bolelli, Nurhan Tahir Sütçü, Vefik Hüdaver Şahin, Duran Özdemir, Ahmet Özer ve Ekrem Özbey hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 7 Nisan 2026 tarihli kararına atıf yaparak, bilirkişi raporlarının yalnızca inşaat mühendislerinden oluşan bir heyet tarafından hazırlanamayacağını, multidisipliner nitelikte kapsamlı bir rapor gerektiğinin belirtildiğini ifade etti. Mevcut raporun yetersiz gerekçeler içerdiğini savunan avukatlar, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi Belediyesi'ne müzekkere yazılarak dava konusu taşınmaza ilişkin tüm arşiv kayıtlarının araştırılması, statik proje ve varsa tadilat projelerine ilişkin tüm belgelerin istenmesi ve yeniden bir rapor ya da ek rapor alınması hususunun değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 3 Haziran'a erteledi.

Kaynak: ANKA

