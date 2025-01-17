Depremdeki Yıkım İçin Cezalar Verildi

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Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe- Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi Altan Bayhan'a ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Ertan Akay tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanık Altan Bayhan ise bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve yakınlarını kaybeden aileler, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, avukatların savunma dilekçelerini sunduğunu hatırlattı.

Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Akay, binada oturanların güçlendirme çalışması başlattığını öne sürerek, "Suçsuz ve günahsız yattığımı düşünüyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Daha önceki savunmasını tekrar eden tutuksuz sanık Bayhan ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, binanın müteahhidi ve fenni mümessili Akay'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi Bayhan'a ise "taksirle ölüme sebep verme" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.