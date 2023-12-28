Depreme Karşı Dayanıklılık ve Hazırlık Konusunda Araştırma Sonuçları

Depreme karşı dayanıklılık ve hazırlık konusunda Areda Survey tarafından yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 42,6'sı oturduğu konutun depreme karşı dayanıklı olmadığını ve belediyelerin yüzde 75,4'ünün deprem konusunda gerekli çalışmaları yapmadığını düşünüyor.

Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katılımıyla depreme karşı dayanıklılık ve hazırlık konusunda araştırma yaptı. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 42,6'sı oturduğu konutun depreme karşı dayanıklı olmadığını düşünüyor. Yıllara göre değerlendirildiğinde de oturduğu konutun dayanıklı olduğunu düşünenlerin oranı 2022'de yüzde 70,6 iken 2023 yılında bu oranın yüzde 57,4'e düştüğü görülüyor.

Araştırmada katılımcılara belediyelerin deprem konusunda gerekli çalışmaları yapıp yapmadığı sorusu da yöneltildi. Alınan yanıtlara göre katılımcıların yüzde 75,4'ü belediyelerin gerekli çalışmaları yapmadığını düşünüyor. Ancak yıllara göre değerlendirildiğinde; 2022 yılında katılımcıların yüzde 14'ü belediyelerin gerekli çalışmaları yaptığını düşünürken, bu oran 2023 yılında yüzde 24,6'ya yükselmiş durumda.