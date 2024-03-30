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Depremin merkezinde depremzedeler evlerine yerleşiyor

Köy konutuna yerleşen depremzede yaşlı kadının mutluluğu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşlı kadın, meydana gelen depremler sonrası yapımı tamamlanıp teslim aldığı köy konutu yeni yuvası oldu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler Kahramanmaraş'ta Türkoğlu İlçesi Özbek Mahallesi'nde de büyük yıkıma neden oldu. Onlarca köy evinin hasar alıp yıkıldığı kırsal mahallede başlatılan çalışmalar çerçevesinde köy konutlarının yapımına depremden hemen sonra başlanıldı.

Yapımı tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilen köy konutlarında depremzede Fatma Kaygısız'da yeni evine kavuştu. Mutluluğu gözlerinden okunan yaşlı kadın emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaygısız, "Evimiz köydeydi ve depremde yıkıldı. Deprem sonrası evimizi verdiler içine oturduk. Kimse yok ben yalnız yaşıyorum. Kocam 25 yıl önce vefat etti. Allah razı olsun evimizi verenlere çok teşekkürler" dedi.