Depremin vurduğu Hatay'da afetzede vatandaşlar yağan karın tadını çıkarttılar

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yüksek kesimlere yağan kar çocukların yüzünü güldürdü. Kar topu oynayarak mutlu olan çocuklar ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi.

Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da vatandaşların yüzü yağan karla güldü. Belen ilçesi Atik Yaylası'na yağan karı gören vatandaşlar bölgeye akın etti. Aileler; kardan adam yaparak, poşetlerle yokuş aşağı kayarak ve kar topu oynayarak eğlendiler. Leğen ve poşetle kayarken zor anlar yaşayan çocuklar ve ebeveynlerin bu anlarıysa gülümsetti.

"Dağlardaki karıda görünce tatil amaçlı geldik"

Kar yağışının tadını çıkarmak için 70 kilometre mesafeden yaylaya gelen Meşita Çam, " Bu yıl kar yağışı olmadı, dağlardaki karıda görünce tatil amaçlı geldik. Çocuklar ve bizim için umduğumuz oldu. Çocuklarla kaydık, kartopu oynadık ve kardan adam yaptık. Bunlarla eğlendik" dedi.

"Takdir aldığım için ailem buraya getirdi"

Kar yağışının keyfini çıkaran 11 yaşındaki Talha Eymen Korkmaz, "Çok muhteşem bir olay. Kartopu savaşı yaptım. Kardan adam yaptım. Yukarıdan kaydım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takdir aldığım için ailem beni buraya getirdi" şeklinde konuştu.

Karın tadını çıkaran 8 yaşındaki Yiğit İsmail Çam, "Kartopu oynadım ve kaydım. Karnem çok iyiydi. Annem ve babam beni buraya getirdi" dedi.

Kartopu oynayarak eğlendiklerini belirten 7 yaşındaki Miraç Çam, "Kartopu oynadım. Fotoğraf çekildim. Buraya geldim ve çok eğlendi. Bir daha gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.