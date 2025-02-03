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Depremin yıl dönümünde depremzede ailelerin acısı dün gibi

ADANA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremin 2. yıl dönümünde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedeler yeni hayatlarına alışmaya çalışırken bir yandan terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerine dönmek istiyor.

Depremde eşi devrilen dolap altında kalan ve deprem sonrası komşularının yardımı ile çıkarılan MS hastası Mustafa Şahin, ve engelli eşi Müge Şahin depremin yıldönümünde şehit ailesinin kendilerine tahsis ettiği Kozan ilçesindeki evlerinde yeni bir hayat kurdu. Aile 1 ay önce kaybettikleri 2 yaşındaki kızları Azra Asel'in yokluğu ile bir kez daha derinden sarsıldı. Depremde Hatay'da anne ve babasını kaybettiğini, eşinin devrilen gardırop altından çıktığını aktaran Müge Şahin depremin yıl dönümünde aynı korku ve acıyı unutmadan yaşadıklarını ifade ederek evlat acısının ise en büyük acı olduğunu söyledi.

Mustafa Şahin, 6 Şubat günü büyük bir felaket ile uyandıklarını ifade ederek, "Şehit ailemiz Kozan'da bizlere evlerini açtı. Eşim ailesini kaybetti. Bundan bir ay öncede kızımızı rahatsızlığı nedeni ile kaybettik. İki acıyı birden yaşıyoruz. Çok ağır geliyor bize. Hatay Antakya'da depremde ben enkazdan çıktım. Bizim tek isteğimiz memleketimize dönüp çocuğumuzun ve ailemizin mezarına gitmek. O dönemden bu yana yaşadığımız acı üstüne acı ama en zoru şuan bizler için evlat acısı. Tek istemiz memleketimize dönüp kızımın ve ailemizin kabrine yakın olmak" diye konuştu.

"Kalbimiz memleketimizde"

Anne Müge Şahin ise deprem sonrası zor bir süreç yaşadıklarını iade ederek, "Şehit ailemiz bizlere evini açtı ama bizim gönlümüz Hatay'da ve bu süreçte kızımızı kaybettik. Kızımın yakınında mezarına ykın anne babamın yakınına gitmek istiyorum. Hatay'da gidecek bir yerimiz yok. Bizim kalbimiz hep orada. Anne babam da öldü onalara da üzüldüm ama kızımızın acısı bambaşka. Kızımın yanında olmak isterdim. Bir çok insan bizim kadar şanslı olmadı. Ama artık memleketimize dönmek istiyorum. Onları kabri başında dua etmek istiyoruz" dedi.