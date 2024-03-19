Depremler nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı kazandı

Gaziantep'te 6 Şubat'taki depremler nedeniyle kent merkezinden ayrılan, çağrıldığı işine 3 gün gidemediği için kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan işçi, hukuk mücadelesini kazandı.
Kent merkezinde oturan işçi Ö.E, depremlerden sonra ailesini alarak Kahramanmaraş'taki köyüne gitti.
Çalıştığı fabrikadan 13 Şubat'ta işe çağrılan Ö.E, evinde hasar tespit çalışmaları yapılmadığını ve ailesinin yanında kalması gerektiğini belirterek süre istedi ancak olumlu yanıt alamadı. İşe 3 gün sonra giden Ö.E, devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını öğrenince yaklaşık 5 yıllık tazminatını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.
Gaziantep 6. İş Mahkemesi'ndeki yargılamanın ardından karar açıklandı.
İş Kanunu'na göre "işçinin haklı bir sebebe dayanan devamsızlığının maruz görülmesi gerektiği" hatırlatılan kararda, şu ifadeler yer aldı:
"İşçinin 13-16 Şubat 2023 tarihlerindeki devamsızlığı mazur görülebilir olarak değerlendirilmiştir. Dosya arasında bulunan Çevre İl Müdürlüğü cevabi yazısında da açıklandığı üzere davacının Gaziantep'te bulunan evinde hasar tespit çalışmaları 19 Şubat 2023 itibarıyla yapılabilmiş ve konutun az hasarlı olduğu anlaşılmıştır. Bu hal ve şartlarda davacının ailesi ile birlikte henüz hasar tespit çalışması dahi yapılmayan eve gelip işine devam edebilmesine de imkan görülmemiştir. Bu nedenle işverenin sunduğu devamsızlık tutanakları dikkate değer görülmemiştir. Kaldı ki işçi, beyanına ve hayat tecrübesine göre makul olduğu değerlendirilen depremin etki ve şokunu atlatıp ulaşım imkanının başladığı 17 Şubat itibarıyla işe geldiği ve çalıştığı hususu sabittir."
Kararda, işveren tanıklarının işçinin 17 Şubat'ta "bir daha işe gelmeyeceği" yönünde sözlü beyanlarda bulunduğu belirtilen kararda, "5 yıla yakın kıdemi olan işçinin durduk yere ve hele de şehir ve ülke gündeminde deprem gibi olumsuz bir etki var iken kıdem ve ihbar tazminatını yakacak ve işsizlik ödeneği de alamayacak bir şekilde iş akdini sonlandırmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmiştir. Söz konusu tarihlerdeki devamsızlığın makul ve mazur görülebilecek nedenlere dayalı olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle de işverenin iş akdini haklı gerekçeyle sona erdirdiği ispat edemediği kabulüyle davacının bilirkişi raporu ile hesap edilen kıdem ve ihbar tazminatı ödemesine hükmedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İşçi, yaklaşık 70 bin lira kıdem tazminatını faiziyle birlikte almaya hak kazandı.
"Ulaşım imkanının gerçekten çok kısıtlı olduğu tespit edildi"
İşçinin avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine, işten çıkarmada açık bir haksızlık olduğunu düşünerek hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi.
Mahkemenin hakkaniyetli ve adil bir yargılama yaptığına inandıklarını dile getiren Akıllar, şunları kaydetti:
"Mahkeme aşamasında yapılan araştırmalarda, gerçekten işe başlama tarihinde işçinin evinde hasar tespitinin yapılmadığı, ayrıca ulaşım imkanının gerçekten çok kısıtlı olduğu tespit edildi. Mahkeme, işe başlama tarihinde işe gidememenin maruz görülebilir gerekçeye dayandığı, mücbir sebep olduğu ve bu nedenlerle işçinin işi bırakıp tazminatını yakacak, işsizlik maaşı dahi alamayacak şekilde iş akdinin sonlandırmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna hükmetti."
Son Dakika › Güncel › Depremler nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı kazandı - Son Dakika
Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Çağrı Merkezi / Müşteri Hizmetleri Hizmet Standartları' konulu eğitim, çağrı merkezi sektöründe istihdam sağlamak isteyen ve çağrı merkezi bulunan işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimde, çağrı merkezi kriterleri, müşteri sadakati, hizmet standartları ve doğru iletişim konuları ele alındı.
Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyeti ekipleri, firari D.T.'nin kaçışını tespit etti ve insan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T.'nin yardımıyla kaçış gerçekleşti. Polis, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı ve rüşvet paralarına el koydu. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi ve esnafı ziyaret etti. Davutoğlu, vatandaşlara hitap ederek, Ağrı için tertemiz bir belediyecilik anlayışıyla hizmet sunacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda Mamak ilçesinde bulunan bir iş yerinde 40 bin 627 adet extacy hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa toplamda 27 bin 235 TL para cezası uygulanıp hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü, TEM Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü üzerinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edilen sürücü, çeşitli suçlamalarla toplamda 27 bin 235 TL para cezasına çarptırıldı.
Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisi açıldı. Vali Mustafa Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada, TKDK'nin Sinop'ta hayvancılık yatırımlarından gıda sanayi tesislerine kadar pek çok alanda yatırımcıları bilgilendireceğini belirtti. IPARD III Programı ile Sinop çiftçisine yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sunulacak.
Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik aranan 2 hükümlü yakalandı. H.T. ve M.G. isimli hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Başakşehir Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik planının hazırlıklarına geniş katılımlı bir çalıştayla başladı. Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları temsilcileri ve muhtarların yer aldığı çalıştayda stratejik planla ilgili görüşler alındı.
Ordu'da yaşayan 4 çocuk babası ve 29 torun sahibi 100 yaşındaki Hüseyin Aydoğan, 72 yıldır her gün aksatmadan günlük tutuyor. Aydoğan, günlük yazarak geçmiş anılarını hatırladığını ve bunun kendisine büyük fayda sağladığını belirtti.
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerden biri ile birlikte araçta bulunan bir çocuk dahil olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?