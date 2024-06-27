Depremlerden etkilenen esnaf, prefabrik çarşılarda ticari faaliyetlerine devam ediyor

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Depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerlerini kaybeden esnaf, prefabrik çarşılarda ticari faaliyetlerine devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'da çok sayıda evin yanı sıra iş yerleri de yıkıldı veya hasar aldı.

İş yerlerini kaybeden esnaf için valilik öncülüğünde çeşitli kurumların işbirliğiyle prefabrik çarşılar kuruldu.

Kentin 36 noktasında oluşturulan çarşılarda gıdadan giyime, kuaförden tesisatçıya hemen her sektörde esnaf, ticari faaliyetlerini sürdürüyor.

Depremlerin ardından, dükkanlarının yıkılması nedeniyle bir süre seyyar tezgah açarak Antakya usulü köfte dürüm yapan esnaf da prefabrik çarşılarda hizmet veriyor.

Afette Atatürk Caddesi'ndeki iş yerini kaybeden 1 çocuk babası Nazım Mıstıkoğlu da prefabrik çarşıda müşterilerine Antakya usulü köfte dürüm yapıyor.

35 yaşındaki Mıstıkoğlu, AA muhabirine, depremlerin ardından kısa süreliğine şehir dışına çıktığını anlattı.

Baba mesleğini sürdürmek için memleketine döndüğünü belirten Mıstıkoğlu, şöyle konuştu:

"Depremlerin ardından kendi çabalarımızla yeniden işletmemizi kurmaya çalıştık. İlk zamanlar hem memlekete hizmet edebilmek hem çalışanlarımıza katkı sağlamak hem de daha steril ortamda çalışmak amacıyla bir otobüs yaptırdık. Sonrasında devletimizin verdiği prefabrik işletmeye geçtik. Bu sayede daha iyi şartlarda müşterilerimize hizmet ediyoruz."

Durmuş Aksaray da depremlerde Atatürk Caddesi'nde 2021 yılında açtığı iş yerinin yıkıldığını söyledi.

Temmuzda Kuzeytepe Prefabrik Uzun Çarşısı'nda köfte dürüm yapmaya yeniden başladığını ifade eden Aksaray, prefabrik iş yeri sayesinde ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

"Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz"

Saraykent Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda işini devam ettiren İlhami Aslan da 20 yıldır giyim sektöründe faaliyet gösterdiğini aktardı.

Depremlerde iş yerinin yıkıldığını kaydeden Aslan, "Depremlerin ardından devletimizin katkısıyla burada, prefabrik işletmemizde işbaşı yaptık. Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deprem öncesindeki gibi olmasa da normal bir kazancımız var, bu sayede hayatımızı idame ediyoruz." diye konuştu.

35 yıldır terzilik yapan Yalçın Çam da çarşıda esnaf arkadaşlarıyla dayanışma içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Terzilik yaparak işimizi sürdürüyor, ayakta durmaya çalışıyoruz. Çarşımız çok iyi. Komşularımızla birbirimize destek vererek beraber kalkınmaya çalışıyoruz." dedi.

Kafe işleten Sevsem Cemali, prefabrik iş yeri sayesinde hem depremzede hemşehrilerine hizmet sunduklarını hem de ticareti sürdürdüklerini vurguladı.