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Depremzede arıcının yüzü bereketli geçen erken bal hasadıyla güldü

350 arı kovanıyla hasada başlayan İsmail Akyüz: "Geçen yılki hasada göre bu yılki hasadımız daha verimli oldu"

HATAY - Hatay'da kış mevsiminin yağışlı geçmesi ve baharın erken gelmesiyle birlikte arıcıların hasat mesaisi erken başladı. Depremzede arıcı İsmail Akdeniz, hasadın geçtiğimiz yıla oranla bu yıl daha verimli olduğunu söyledi.

Akdeniz bölgesinde kışın ve ilkbaharın yağışlı geçmesiyle birlikte doğa açan çiçeklerle birlikte renk cümbüşüne bürünmüştü. Çiçekleri erken açmasıyla birlikte arılarda bal mesaisine her zamankinden önce başlamıştı. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan ve 350 kovanıyla arıcılık yapan afetzede İsmail Akyüz, arıların bal mesaisinin erken başlamasıyla hasada da daha erken başladı. Yıllardır arıcılık yapan Akyüz, geçen yıl kuraklık olduğunda dolayı bal hasadı iyi olmadığını belirterek bu yılın daha yağışlı geçmesinden dolayı hasadın daha verimli olduğunu söyledi.

"Geçen yılki hasada göre bu yılki hasadımız daha verimli oldu"

Geçtiğimiz yıla oranla hasadın bu yıl daha verimli olduğunu dile getiren arıcı İsmail Akyüz, "Bu sene bahar yağmurlarının bol olmasıyla beraber ılıman güzel bir bahar mevsimi yaşadık. Bahar çiçekleri bu sene erken açtı. Bahar çiçeklerinin erken açmasıyla beraber arılarımız mesaiye erken başladılar. Toprak ananın yağmurlara doymasıyla beraber bitkiler uzun süre çiçekte kaldılar. Sürekli sağlıklı tutmaya çalıştığımız arılarımız bu fırsattan iyice faydalanıp bize bereketi topladılar. Bunun için mutluyuz. Bütün arıcı arkadaşlarımıza helalinden bereketli bir sezon diliyorum. Geçen sene kuraklık vardı. Soğuk bir kış mevsimi olmuştu ama bu sene ılıman bir mevsim olmasından dolayı toprak anada yağmurlara doyunca bize de beraberinde bereketi sundu. Geçen seneki hasada göre şükürler olsun bu seneki hasadımız daha verimli oldu. Henüz kafamızda netleştirmedik çünkü sağıma devam ediyoruz. Sağım daha bitmedi. İnşallah netleştirdikten sonra en uygun fiyatı herkesin alım gücüne göre değerlendirip pazarımıza sunacağız" dedi.