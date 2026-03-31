Depremzede Çocuklara Halı Saha Müjdesi
Depremzede Çocuklara Halı Saha Müjdesi

Depremzede Çocuklara Halı Saha Müjdesi
31.03.2026 11:42
Bakan Kurum, Zey köyünde depremzede çocuklar için halı saha yaptıklarını duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Zey köyünde halı sahaya kavuşan depremzede çocukların görüntülerini paylaşarak, "Bir halı saha yaptık, binlerce hayale kapı açtık. Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak" dedi.

Adıyaman merkeze bağlı Zey köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere'nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. Bakan Kurum, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi, halı sahaya kavuşan depremzede çocukların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum sanal medya paylaşımında, "Bir halı saha yaptık, binlerce hayale kapı açtık. Belki de içlerinden biri ay-yıldızlı formayı giyip hepimizi gururlandıracak" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan çocuklardan Abdurrahman Erdoğan, Bakan Kurum'u karşıladıkları günü, "Biz o gün orada bekliyorduk. Murat Kurum minibüsten indi. 'Hoş geldiniz' dedik. O da 'Ne istiyorsunuz' diye sordu. Dedik ki; 'Halı saha istiyoruz.' O da 'Tamam, hemen yapalım' dedi ve çok hızlı yapıldı" ifadelerini kullandı.

'24 SAAT ORADA KALIN DESEK KALACAKLAR'

Zey köyü muhtarı İsrafil Ay, Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Halı sahamızda köyümüzün çocukları dolu dolu. Özlemle hasretle bu sahayı bekliyorlardı. Murat Kurum Bakanımızın vermiş olduğu sözden dolayı yapıldı. Mutluyuz, gururluyuz, huzurluyuz. Çocuklar da çok neşeli" dedi.

Köyde yaşayan Emine Bozkurt ise oğlunu güvenle halı sahaya gönderdiğini söyleyerek, "Çocuklarımız mutlu. Özellikle telefon, televizyon ve tabletten uzak kalıyorlar. Arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçiriyorlar. Hem doğayla iç içe hem de dağ havası var. Çocuklarımız için endişelenmiyoruz. 24 saat orada kalın desek kalacaklar. Her alanda devletin desteğini, o sıcaklığını yanımızda hissediyoruz. İnsanın düşünüldüğünü bilmesi, unutulmadığını hissetmesi gerçekten çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremzede Çocuklara Halı Saha Müjdesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Depremzede Çocuklara Halı Saha Müjdesi - Son Dakika
