Depremzede Doktorun Eşi ve Çocukları İçin Yaptırdığı Okul Açıldı

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Depremzede doktorun asrın felaketinde kaybettiği eşi ve 2 evladı için yaptırdığı okulun açılışı gerçekleştirildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde vefat eden eşi ve 2 evladının ismini yaşatmak isteyen Doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun yaptırdığı 570 öğrenci kapasiteli Zeynep, Deniz, Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan Eda Apartmanı yıkılarak yerle bir olmuştu. Binanın enkazında 120 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Doktor Yılmaz Şahutoğulları'nın ikiz çocukları 11 yaşındaki Zeynep ile Deniz ve 44 yaşındaki eşi Cavide Şahutoğlu da enkazda kalarak hayatlarını kaybetmişti. Dr. Yılmaz Şahutoğlu, çocuklarının ve eşinin ismini yaşatmak için ortaokul yaptırmaya karar vererek Hatay Valiliği'ne başvurmuştu. Yapılan başvurular sonrası Dr. Şahutoğlu'nun evlatlarının ve eşinin ismini yaşatacağı okulun temeli Ocak ayında atılmıştı. Yaklaşık 7 ay süren hummalı çalışma sonrası Zeynep, Deniz, Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nun inşa süresi tamamlandı. Son sistem teknolojiyle donatılan okul, yeni eğitim öğretim döneminde afetzede öğrencilere hizmet etmeye vermeye başladı.

Pirireis Mahallesi'nde yapılan Zeynep, Deniz, Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nun açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ve vatandaşlar katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "6 Şubat afeti, dünyada ve anakarada olmuş en büyük depremlerden biri olarak ve görüntü değiştiren deprem olarak tarih sahnesine geçti.6 Şubat'la beraber hayatımızın her alanında derin izler oluştu. Öncelikli olarak tabi ki geri getiremeyeceğimiz canlarımıza başta, Zeynep, Deniz, ve Cavide Şahutoğlu hanımefendi olmak üzere tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Okuduğumuz okullarda ve tedavi gördüğümüz hastanelerde kısacası hayatın her alanında büyük bir yıkımla da karşı karşıya geldik. 2024-2025 eğitim öğretim yılımızın başta İskenderun'umuz olmak üzere, Hatay'ımıza ve tüm ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunuyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" Şeklinde konuştu.

Eşi ve ikiz çocukları için okul yaptıran Dr. Yılmaz Şahutoğlu, "Zeynep'imin, Deniz'imin Cavidem'in; çok değerli misafirleri, arkadaşları, öğretmen arkadaşları ve öğretmenleri değerli canlar hepiniz bu güzel ve nadide okulun açılışına hoş geldiniz ve şerefler verdiniz. Bugün tam 586 gün oldu, 6 Şubat belki birçoğumuz için bölgemiz için bir doğal afetti ama bizler için koskocaman bir kıyametti. Çünkü o gün bizim hayata tutkuyla bağlandığımız, yarınlara umutla baktığımız hayallerini kurduğumuz her anımızda hücrelerimize kadar hissettiren canlarımızı yitirdik. Maneviyatımı Zeynep'imi, göğsümde çarpan güzel oğlum Denizi'mi ve hayatımın anlamı idealist öğretmen Cahide'mi kaybettim. Dünyaya bakış açımda ve dünyama hayat veren bütün değer yargılarımı ne yazık ki 1 buçuk dakikada kaybettim. Elbette bizimle beraber 11 ilde binlerce yurttaşımız benzer acılar yaşadı, tarifsiz acıları yaşadı. Bu acıların elbette ki telafisi mümkün olmayacak hayatta kaldığımız müddetçe onların ateşi yüreğimizi kavurmaya devam edecek ama bugün bu acıya kısmen merhem olmak güzel çocukları yetiştirmek amacıyla Zeynep, Deniz ve Cavide Şahutoğlu Ortaokulun inşasına karar verdik ve bu okulun böylesi zor bir atmosferde yıkılmış bir şehirde inşaatın gerçekten çok güç olduğu bir dönemde ortalama 7 aylık bir süre içerisinde tamamladım. Bu yolda bu kadar kısa süreçte böylesi güzel bir eserin ortaya çıkmasına katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum, yüce Mevla'm hepsinden razı olsun diyorum" İfadelerini kullandı.