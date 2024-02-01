Depremzede esnaf: " Acısını daha dün gibi yaşıyoruz"
YOZGAT - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Yozgat'a yerleşen ve iş yeri hasar gören esnaf Süleyman Torun, depremin acısını dün gibi yaşadığını söyleyerek, "Rabbim kimseye böyle acı bir daha yaşatmasın, duygularımız halen taze ve acısını daha dün gibi yaşıyoruz. Biz memleketimize geri döneceğiz, Kahramanmaraş'ı bırakmayacağız" dedi.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlere memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yakalanan esnaf Süleyman Torun (55), depremin acısının hafızalarındaki tazeliğini koruduğunu söyledi. Kahramanmaraş depreminin birinci yıl dönümünün yaklaştığını da belirten Torun, depremin 3. günü Yozgat'a kızının ve damadının yanına geldiklerini ve burada yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirtti. Afşin'de iş yeri hasar gördüğü için Yozgat merkezde giyim mağazası açtığını ve çalışmaya başladığını vurgulayan Torun, maddi ve manevi olarak kendilerini topladıktan sonra memleketlerine döneceklerini ifade etti. Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını da belirten Torun, memleket özlemi içerisinde olduklarını söyledi.
"Ev başımıza yıkılıp geri kalkıyordu"
Afşin ilçesinde ikinci yaşanan depremin daha etkili olduğunu, can ve mal kaybının fazlasıyla yaşandığını aktaran Torun, o anları duygu dolu ifadelerle anlattı. Torun, "Sabah depreme yakalandık, sonra öğlene kadar arabanın içinde kaldık, evimize geri döndük. Kahvaltımızı yaptık evde beklerken ikinci deprem oldu, eşimle dışarıya çıkmaya vaktimiz olmadı. Rabbim kimseye göstermesin bu acıyı. Ev başımıza yıkılıp geri kalkıyordu. Deprem durduktan sonra ancak aşağı inebildik. Afşin'de ikinci depremde hasar çok oldu, mahallemizde bir şey yoktu, binaların birçoğu ikinci depremde yıkıldı" dedi.
"Depremin acısını halen yaşıyoruz"
Yozgat'a depremin 3. günü geldiklerini söyleyen Torun, "Yozgat'a geldikten sonra burada giyim mağazası açtık, Afşin'deki mağazamızda hasar oluşmuştu. Evimizde bir sıkıntı yoktu çok şükür. Deprem anı çok zordu, Rabbim herkese yardım etsin, kimseye o acıyı yaşatmasın. Biz eşimle, kızımın ve damadımın yanına geldik ama bir sene sonra memleketimize gitmeyi düşünüyoruz, Kahramanmaraş'ı hiç unutmadık, orayı canlandıracağız biz oradan başka yerde yaşayamayız. İlçelerimizin hemen hemen hepsinde hasar var. Depremin yıl dönümü geldi, Rabbim kimseye bu acıyı bir daha yaşatmasın, duygularımız halen taze acısını daha dün gibi hissediyoruz. Biz memleketimize geri döneceğiz, Kahramanmaraş'ı bırakmayacağız" şeklinde konuştu.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Depremzede esnaf: 'Acısını daha dün gibi yaşıyoruz' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?