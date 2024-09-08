Depremzede İşçilerden Biber Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremzede İşçilerden Biber Hasadı

Depremzede İşçilerden Biber Hasadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen biberler, depremzede mevsimlik işçilerin ellerinde lezzet buluyor. İşçiler, acılı ellerle biberleri işleyerek pul bibere dönüştürüyor.

08.09.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 26 bin dekar alanda üretilen biberler, depremzede mevsimlik işçilerin ellerinde lezzet buluyor.

Türkiye'nin kırmızı pul biber üretiminin önemli kısmının yapıldığı İslahiye'de 26 bin dekar alanda üretilen kırmızı biberler, sabahın erken saatlerinde toplanarak traktörlerle işleme tesislerine getiriliyor.

Burada çalışan mevsimlik işçilerin çoğunluğu depremi yaşamış, yakınlarından kayıplar veren ailelerden oluşuyor.

Yüreklerindeki acıları dinmeyen işçiler, güneşin kavurucu sıcağı altında acılı ellerle gün boyu çalışarak, biberin, yemeklere lezzet veren pul bibere dönüşmesine büyük emek veriyor.

Yoğun mesai harcayan işçiler, ilk olarak biberi saplarından ayırıyor. Ardından makineden geçirilen biberler, güneşlenmesi için büyük alanlara seriliyor.

Yaklaşık 3 gün kavurucu sıcaklıkta bekletilen biberler, son kez makineden geçirildikten sonra pul bibere dönüşüyor.

İşçilerden Besra Talay, AA muhabirine, depremde birçok akrabasının hayatını kaybettiğini söyledi.

Güneşin ve biberin acı oluşunun işlerini çok zorlaştırdığını belirten Talay, şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinden güneş batana kadar çalışıyoruz. Ellerimiz yanıyor, belimiz ağrıyor ama bu bizim geçim kaynağımız. Depremin bizim üzerimizde çok büyük etkisi oldu. Hala korkudan yatamıyoruz. Benim kızım enkaz altıda kaldı, zor çıkardık. Çok akrabamız depremde hayatını kaybetti ama her şeye rağmen emek veriyoruz. Acılarımızı bıraktık ve çalışıyoruz. Depremde önce çok fazla işçi vardı burada ama ölen oldu, sağ kalanların çoğu da gitti buralardan."

"İş yapıyoruz ama hala içimiz yanıyor"

İşçilerden 54 yaşındaki Semin Tentek de günlük 200 kilogram biber temizlediğini ifade etti.

Depremin acısını unutmanın imkansız olduğunu kaydeden Tentek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş yapıyoruz ama hala içimiz yanıyor çünkü hayatını kaybedenlerimiz oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Hala toparlanamadık, çok zormuş gerçekten. Depremden sonra her biri bir yere dağıldı. Kimsenin evi barkı kalmadı. O yüzden çok az işçi var. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Çalışmak zorundayız. Pul bibere gerçekten çok emek veriyoruz. "

Mevsimlik işçilerden Zeliha Tatbak ise evin geçimine katkıda bulunmak için mayıs ayıdan itibaren günlük tarım işlerinde çalıştığını aktardı.

En zorunun pul biber işinde çalışmak olduğunu anlatan Tatbak "Ellerimiz çok yanıyor. Eldiven takıyoruz ama fayda etmiyor. Depremden dolayı her yıl işçi sayısı azalıyor. Depremde kimi öldü, kimi yaralandı. Milletin malı da gitti canı da gitti. " ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, gaziantep, İslahiye, Ekonomi, Deprem, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede İşçilerden Biber Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:34:04. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzede İşçilerden Biber Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement