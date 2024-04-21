Depremzede kadının, yaptığı bez bebekle geçimini sağlıyor - Son Dakika
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Depremzede kadının, yaptığı bez bebekle geçimini sağlıyor

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Kahramanmaraş'ta depremzede olan bir kadın, yaptığı bez bebeklerle geçimini sağlıyor. Türkoğlu İlçesi Lojistik Konteyner Kent'te yaşayan Nurhan Gürdal, bez bebek, çanta ve örgü modelleri yaparak stresini atıyor. Gürdal, bu işlerden iyi satışlar yapıyor ve moral buluyor. Bebeklerin fiyatı büyüklüğüne göre değişiyor ve 300 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Gürdal, örgü işlerinin kendisine moral ve motivasyon sağladığını belirtti.

21.04.2024 10:08
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Depremzede kadının, yaptığı bez bebekle geçimini sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremzede kadının yaptığı bez bebekler geçim kaynağı oldu.

Türkoğlu İlçesi Lojistik Konteyner Kent'te yaşayan 62 yaşındaki 2 çocuk annesi Nurhan Gürdal, bez bebek, çanta ve örgü modelleri yaparak moral buluyor. Gürdal, "Bu örgü işleriyle stresimi atıyorum" dedi.

Gürdal, "Depremde evimiz ağır hasar aldı. Bir kaç ay çadırda kaldık. Daha sonra konteyner kentte geldik. Burada da sıkılıyoruz dar bir alan olduğu için. Yaptığımız el işleri çok iyi geliyor, stres atıyoruz. Bebekler yapıyoruz ve bebeklerden iyi satışlar var. Konteyner kentte günlük evde yaptığımız işleri yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Bebeklerin fiyatı ise büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor diyen Gürdal, "Bir bebeği 3 günde de yaptığım oluyor bir haftada da yaptığım oluyor. Yaptığımız büyük bebekler daha uzun sürüyor. Bebeklerin fiyatı ise büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor.300 TL 500 TL arasında fiyat biçiyoruz. Hayvan figürleri yapıyorum. Çizgi film kahramanlarını yaptım. Onların satışını iyi yapıyorum. Bu uğraşlar bana moral ve motivasyon oluyor. Bu örgü işleri stresimizi atıyor. Ben önceden beri örgü yapmayı seven bir insanım. Burada da devam ediyoruz ve iyi oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremzede kadının, yaptığı bez bebekle geçimini sağlıyor - Son Dakika

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