Depremzede kadının, yaptığı bez bebekle geçimini sağlıyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremzede kadının yaptığı bez bebekler geçim kaynağı oldu.
Türkoğlu İlçesi Lojistik Konteyner Kent'te yaşayan 62 yaşındaki 2 çocuk annesi Nurhan Gürdal, bez bebek, çanta ve örgü modelleri yaparak moral buluyor. Gürdal, "Bu örgü işleriyle stresimi atıyorum" dedi.
Gürdal, "Depremde evimiz ağır hasar aldı. Bir kaç ay çadırda kaldık. Daha sonra konteyner kentte geldik. Burada da sıkılıyoruz dar bir alan olduğu için. Yaptığımız el işleri çok iyi geliyor, stres atıyoruz. Bebekler yapıyoruz ve bebeklerden iyi satışlar var. Konteyner kentte günlük evde yaptığımız işleri yapıyoruz" ifadesini kullandı.
Bebeklerin fiyatı ise büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor diyen Gürdal, "Bir bebeği 3 günde de yaptığım oluyor bir haftada da yaptığım oluyor. Yaptığımız büyük bebekler daha uzun sürüyor. Bebeklerin fiyatı ise büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor.300 TL 500 TL arasında fiyat biçiyoruz. Hayvan figürleri yapıyorum. Çizgi film kahramanlarını yaptım. Onların satışını iyi yapıyorum. Bu uğraşlar bana moral ve motivasyon oluyor. Bu örgü işleri stresimizi atıyor. Ben önceden beri örgü yapmayı seven bir insanım. Burada da devam ediyoruz ve iyi oluyor" dedi.
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