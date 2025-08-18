Depremzede Öğretmenin Yeni Başlangıcı - Son Dakika
Depremzede Öğretmenin Yeni Başlangıcı

18.08.2025 11:16
Raife Kaçar Kırtay, deprem sonrası Ankara'da eğitim kursu açarak yeni bir hayata adım attı.

Kahramanmaraş merkezli 2023'teki depremde, Hatay'daki akrabalarını, öğrencilerini ve komşularını kaydeden biyoloji öğretmeni Raife Kaçar Kırtay, Ankara'da eğitim kursuyla hayatında yeni bir sayfa açıyor.

Hataylı Raife Kaçar Kırtay (50), 2000 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul ve Hatay'da uzun yıllar çeşitli merkezlerde biyoloji öğretmenliği yaptı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2005'te kurs merkezi açan 2 çocuk annesi Kırtay, dördüncü şubesini açmaya hazırlandığı sırada 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler meydana geldi.

Depremde akrabalarını, öğrencilerini ve komşularını kaybeden Kırtay, ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açtığı kurs merkeziyle hayatını yeniden kurmaya çalışan Kırtay, AA muhabirine, 1999'daki Marmara Depremi'ni ailesiyle bulunduğu yazlıkta yaşadığını, yıllar sonra 6 Şubat 2023'teki depreminde de Marmara Depremi'nin yarattığı sarsıntı, üzüntü ve tedirginlikle eşi ve kızlarıyla salon masasının altına sığındıklarını söyledi.

Deprem sırasında duvarların patladığını anlatan Kırtay, şunları kaydetti:

"Artık tavanın başımıza düşmesini ve ölüm anını bekliyorduk. Deprem, hayatımda gördüğüm ve görebileceğim en büyük felaketti. Depremi yaşayan herkesin kıyameti yaşadığını düşünüyorum. Deprem öncesinde son derece rahat, huzurlu, mutlu ve varlıklı bir yaşantım vardı, bu yaşantı bir gecede 117 saniyede yok oldu. Depremde sayısını bilmediğim kadar öğrencilerimi, akraba ve komşularımı kaybettim. Bütün bu olaylara rağmen yine hayatta ve ayakta kalabilmenin ayrı bir mucizesini yaşıyorum. Depremde tüm gayrimenkullerimi kaybettim. Depremden sonra bana kalan tek şey arabamdı. Onunla hayata yeniden tutunmaya karar verdim. Arabayla yeniden hayata tutunmam gerektiğini düşünerek yeni bir başlangıca yola çıktık."

"Kolay şeyler yaşamadım ama pes etmedim"

Depremin ardından insanların Türkiye'nin dört bir yanına dağılmak zorunda kaldığını, acıyı bile birlikte paylaşamadıklarını belirten Kırtay, aylar sonra evlerinden geriye kalan yastık kılıfı, ev terliği gibi küçücük şeylerin kıymetini anladıklarını dile getirdi.

Ankara'ya yerleştiğini, Gölbaşı ilçesinde kurs merkezi açtığını dile getiren Kırtay, yeni bir başlangıç yaptığını, çalışarak deprem psikolojisinden çıkmaya çalıştığını ve verimli olmak istediğini anlattı.

Kırtay, şöyle konuştu:

"Öğrencilerime hayata umutla bakmayı öğretmek istiyorum. Birlik, beraberlik, saygı, sevgi, güven, bunların hepsini birlikte inşa etmeliyiz. Mücadele azmimizi birbirimize aşılamalıyız. Dokunmam gereken öğrenciler var kalplerine girmem gereken insanlar var birileri benim hayatıma dokunacak ben birilerinin hayatına dokunacağım ama ne olursa olsun ne yaşanmışsa yaşansın insanları sevmek, anlamak, mücadele hırsını, azmini birbirimize aşılamamız gerektiğine inanıyorum. Birbirimizi anlamak ve içimizdeki merhamet ve sevgiyi arttırmak gerekiyor. Depremden sonra çok zor şeyler yaşadım ama pes etmedim. Hayata benim açımdan bakabilecek öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Hayattaysak birbirimize yardım etmemiz gerekir. Empatiyle, sevgiyle, dayanışmayla her zorluk aşılır. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Benim hikayem sadece çalışarak, üretmeye devam ederek, yeniden başlamak isteyen herkese umut olsun."

Kaynak: AA

