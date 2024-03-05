Depremzedeler Konutlarına Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremzedeler Konutlarına Kavuşuyor

Malatya'da yaşanan 'asrın felaketi' sonrasında büyük yıkıma uğrayan depremzedeler, tamamlanan 6 bin 181 konuta yerleşmeye başlıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük zarar gören Malatya'da yapılan kalıcı deprem konutları, hak sahiplerine teslim ediliyor. Gelinciktepe bölgesinde tamamlanan konutlara yerleşen depremzedeler, evlerin beklentilerini aştığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

05.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremzedeler konutlarına kavuşuyor

MALATYA - "Asrın felaketinde" büyük yıkıma uğrayan Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor.

Asrın felaketinden ağır yara alan Malatya'da deprem sonrası yapımına başlanan ve tamamlanan 6 bin 181 konut hak sahiplerine teslim ediliyor.

6 Şubat 2023'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan illerden biri olan Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde yapımı tamamlanan konutlarına kavuşan depremzedeler büyük mutluluk yaşarken, evlerin beklediklerinden de güzel olduğunu söyledi.

Evlerine kavuşan Erhan Aslan ile Barış Çamur evleri çok beğendiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Malatya, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedeler Konutlarına Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
    13:28 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 8.943,02 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan arttı. Altının ons fiyatı 2 bin 125 dolara yükseldi.

  • Kapaklı'da Kadınlar El Emeği Ürünlerini Sergiledi
    13:28 Kapaklı'da Kadınlar El Emeği Ürünlerini Sergiledi

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere teşekkür ederek, kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.

  • Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u mağlup ederek 6 maç sonra galibiyet aldı
    13:27 Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u mağlup ederek 6 maç sonra galibiyet aldı

    Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki puanını 33'e yükseltti. Alanyaspor, son 6 haftada 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldıktan sonra Trabzonspor'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

  • Marmaris'te Şiddetli Lodos ve Sağanak Yağışlar
    13:26 Marmaris'te Şiddetli Lodos ve Sağanak Yağışlar

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli lodos öğlen vakti yerini sağanak yağışlara bırakırken, fırtınanın şiddeti ile ağaçlar kırıldı, yağışla birlikte sokaklar dereye döndü.

  • AK Parti Milletvekilleri Manisa'da Basın Mensuplarıyla Buluştu
    13:26 AK Parti Milletvekilleri Manisa'da Basın Mensuplarıyla Buluştu

    AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baybatur, programda yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimleri için sahada olduklarını ve Manisa için önemli projelerde adımlar attıklarını belirtti. Akkal ise seçimlerin sonuçlarının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geleceğini etkileyeceğini iddia etti.

  • Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Türk Kızılaya Kan Bağışında Bulundu
    13:26 Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Türk Kızılaya Kan Bağışında Bulundu

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılaya destek için kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan kan bağış merkezinde görevli polisler, kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Türk Kızılayın başlattığı kampanyaya destek olmak ve duyarlılığı arttırmak istediklerini belirtti.

  • Hatay'da yapılan uygulamalarda binlerce kişi ve araç sorgulandı
    13:25 Hatay'da yapılan uygulamalarda binlerce kişi ve araç sorgulandı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda bin 315 kişi, bin 135 araç ve 326 motosiklet sorgulandı. Uygulamalar sonucunda aranan şahıslar yakalandı, faili meçhul olaylar aydınlatıldı ve kaçak silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

  • KARDEMİR'de Trafo Patlaması: 3 İşçi Yaralandı
    13:25 KARDEMİR'de Trafo Patlaması: 3 İşçi Yaralandı

    Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) enerji tesislerinde meydana gelen trafo patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • Samsun'da traktörün dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı
    13:25 Samsun'da traktörün dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı

    Samsun'da meydana gelen kazada traktörün dereye yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • AK Parti Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale Belediyesi bünyesinde Halk Ekmek işletmesi kuracak
    13:25 AK Parti Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale Belediyesi bünyesinde Halk Ekmek işletmesi kuracak

    AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale'de kurulacak Halk Ekmek işletmesi ile alım gücü düşük ilçe sakinlerine uygun ücretli ekmek hizmeti vereceğini açıkladı.


12:49 İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:25:23. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzedeler Konutlarına Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement