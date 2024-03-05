Depremzedeler konutlarına kavuşuyor
MALATYA - "Asrın felaketinde" büyük yıkıma uğrayan Malatya'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor.
Asrın felaketinden ağır yara alan Malatya'da deprem sonrası yapımına başlanan ve tamamlanan 6 bin 181 konut hak sahiplerine teslim ediliyor.
6 Şubat 2023'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan illerden biri olan Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde yapımı tamamlanan konutlarına kavuşan depremzedeler büyük mutluluk yaşarken, evlerin beklediklerinden de güzel olduğunu söyledi.
Evlerine kavuşan Erhan Aslan ile Barış Çamur evleri çok beğendiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.
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