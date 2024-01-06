 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremzedelere Ücretsiz Berber Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzedelere Ücretsiz Berber Hizmeti

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Emircan ve Emre Turunç kardeşler, satın aldıkları konteynerde depremzedelere 7 aydır ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor. İki kardeş, berber dükkanına dönüştürdükleri konteynerde saç ve sakal kesimi, yıkıma ile fön çekme gibi hizmetleri ücretsiz olarak veriyor. Mahalle sakinleri, bu güzel hizmet için kardeşlere teşekkür etti.

Depremzedelere Ücretsiz Berber Hizmeti
06.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:50
Abone Ol

Hatay'ın Defne ilçesinde berberlik yapan iki kardeş, satın aldıkları konteynerde depremzedelere 7 aydır ücretsiz hizmet veriyor.

Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan Emircan (18) ve Emre Turunç (16) kardeşler, babalarının desteğiyle satın aldıkları konteyneri berbere dönüştürdü.

İki kardeş, berber dükkanına dönüştürdükleri konteynerde depremzedelere destek için 7 aydır ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

Emircan Turunç, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde işçi olarak 3 yıldır çalıştığı iş yeri ile ailesiyle yaşadığı evlerinin yıkıldığını söyledi.

Şu anda ailesiyle konteynerde kaldıklarını anlatan Turunç, berberlik mesleğini de kardeşiyle ücretsiz olarak sürdürdüklerini belirtti.

Ücretsiz berber hizmetini 1 yıl daha yapmayı planladıklarını söyleyen Turunç, şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminde evimizi ve çalıştığım iş yerimi kaybettim. Kardeşimle memleketimizi kalkındırmaya destek olmak ve mesleğimizi sürdürmeye karar verdik. Satın aldığımız konteynerde insanlarımızı ücretsiz tıraş ediyoruz. Biz de depremzedeyiz ama insanlarımıza yardımımız ve hayrımız dokunsun istedik. Burada gelen vatandaşlarımıza saç ve sakal kesimi, yıkıma ile fön çekme gibi hizmetleri ücretsiz yapıyoruz."

Tıraş olan Mehmet Katırcıoğlu da Emircan ve Emir kardeşlerin güzel bir hizmet sunduklarını söyledi.

Ücretsiz tıraş olan Sabahattin Gül de mahallelerinde depremzedelere destek için bu hizmeti sunan iki kardeşe teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Turunçlu, Hatay, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelere Ücretsiz Berber Hizmeti - Son Dakika


14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu

Son Dakika
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Tünelde Yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 15:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: Depremzedelere Ücretsiz Berber Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement