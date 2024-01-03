 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremzedelerin kira yardımları şehir dışında konaklama nedeniyle kesiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Depremzedelerin kira yardımları şehir dışında konaklama nedeniyle kesiliyor

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybedenler için yapılan kira yardımlarının, yurttaşların kısa süreliğine başka şehirlerde konaklaması gerekçe gösterilerek kesildiğini açıkladı. Kara, bu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

03.01.2024 - 15:58,
Abone Ol

MERVE GÜVEN

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde evini kaybedenler için yapılan 3 ila 5 bin TL'lik kira yardımının, yurttaşların kısa süreliğine başka şehirlerde konaklaması gerekçe gösterilerek kesildiğini açıkladı. Yıldırım Kara, "Bir aylık kirayı neden kesiyor, bunu gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Buradan idareye tekrardan sesleniyoruz, 3 bin lira veya 5 bin lira zaten buralarda kirada ev bulabilmek için yeterli bir miktar değil. Bir de siz, depremzede yurttaşlarımız şehir dışına çıktığında bunları kesiyorsunuz. Belge ibraz edilmiş olmasına rağmen prosedürler uzuyor. Bir an evvel bu şekilde yapılan uygulamalara son verin" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan ve bu nedenle kira yardımı alan afetzedelerin birkaç günlüğüne şehir dışında konaklamaları nedeniyle kira yardımlarının kesildiğini duyurdu. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Yıldırım Kara, şunları dile getirdi:

"DEPREMZEDELER, BELLİ NEDENLERLE ŞEHİR DIŞINDA MİSAFİRHANE VEYA OTELDE KALDIĞINDA KİRA YARDIMLARI VE DESTEKLERİ KESİLİYOR. BİR AN EVVEL BUNA SON VERİN"

"Depremin üzerinden 10 aydan fazla bir süre süre geçti, AFAD, depremzedelerimiz için kiracılara 3 bin lira, ev sahiplerine 5 bin lira desteği sunuyor. Ancak velev ki yurttaşlarımız çocuklarını okula yazdırmak için veya bir KYK yurdunda onları o bölgeye yerleştirebilmek için, tedavi olabilmek için şehir dışına çıktıklarında herhangi bir misafirhanede veya otelde kaldıklarında bizim anlayamadığımız şekilde bu kira yardımlarını ve desteklerini kesiyor. Yurttaşlarımızdan uçak, konaklama gibi otele veya misafirhaneye giriş çıkış tarihlerini gösteren belgelerini ibraz ezmesini istiyor. Bir aylık kirayı neden kesiyor, bunu gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Buradan idareye tekrardan sesleniyoruz, 3 bin lira veya 5 bin lira zaten buralarda kirada ev bulabilmek için yeterli bir miktar değil. Bir de siz, depremzede yurttaşlarımız şehir dışına çıktığında bunları kesiyorsunuz. Belge ibraz edilmiş olmasına rağmen prosedürler uzuyor. Biliyorsunuz ki bir çok kurum komplike olarak Hatay'da veya diğer deprem bölgelerinde hareket edemiyor. Depremzede yurttaş 2 ay önceki yardımını alabilmek için yine kurumların kapısında dertleniyor. Bir an evvel bu şekilde yapılan uygulamalara son verin."

Depremzedelerin kira yardımları şehir dışında konaklama nedeniyle kesiliyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Hatay, Kara, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelerin kira yardımları şehir dışında konaklama nedeniyle kesiliyor - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:21:23. #1.12#
SON DAKİKA: Depremzedelerin kira yardımları şehir dışında konaklama nedeniyle kesiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement