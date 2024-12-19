Depremzedeye Ait Perde Dükkanında Yangın Çıktı

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NEVŞEHİR'de, Kahramanmaraşlı depremzedeye ait perde dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez ilçeye bağlı Camicedit Mahallesi Gazhane Sokak'taki iş merkezinin zemin katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Nevşehir'e yerleşen Mert Kenger'in perde dükkanında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüyüp iş yerini kapladı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. İş yerinde zarara neden olan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İş yeri sahibi Mert Kenger, "Depremde Kahramanmaraş'taki her şeyimizi kaybettik. Buraya geldik. Esnaf sağ olsun, 'Bu dükkanı al çalış' deyip verdiler ama burada bu iş başımıza geldi. Biz kendi sigortamızı yapacak durumda değiliz" dedi.