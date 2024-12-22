Derede Mahsur Kalan Köpek Yavrusu Kurtarıldı

Derede mahsur kalan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı
ANKARA - Ankara'da bir derede mahsur kalan köpek yavrusu, vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, ilçedeki bir dereye düşen köpek tüm çabalarına rağmen düştüğü yerden çıkamadı. Civardakilerin fark ederek belediye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, derede kalan köpeği kurtardı. Kurtarılan yavru köpek tedavi edildi ve yemek verildi.
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