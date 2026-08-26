Dereköy'ün Hayalet Güzelliği - Son Dakika
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Dereköy'ün Hayalet Güzelliği

Dereköy\'ün Hayalet Güzelliği
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Gökçeada'daki terk edilmiş Dereköy, tarihi Rum evleriyle dronla görüntülendi, ilgi çekiyor.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş Rum evlerinin bulunduğu döneminin gözde yerleşim yeri Dereköy, dronla görüntülendi.

Türkiye'nin en batı noktası olan Gökçeada, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük adası olma özelliğini taşıyor. Sakin yapısı, bakir koyları ve doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak noktalarından biri olan ada, tarihi Rum köyleriyle de ilgi çekiyor. Bu köylerden biri olan Dereköy, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bir dönem Balkanlar'ın en büyük köylerinden biri olan Dereköy, 16'ncı yüzyılda Piri Reis'in bahsettiği 2 yerleşim yerinden biri olarak biliniyor.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERE GÖÇ ETTİLER

Döneminde 22 kahvehane, 2 sinema, 3 zeytinyağı imalathanesi ile çok sayıda berber, terzi ve bakkal dükkanının bulunduğu Dereköy'de yaşayan Rumlar, 1960-1970 yılları arasında evlerini terk ederek çeşitli ülkelere göç etti. Köyde yaşamın sona ermesiyle birlikte çok sayıda yapı zamanla harabeye döndü. Yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş Rum evleri, günümüzde Dereköy'e 'hayalet köy' görünümü kazandırıyor. 'Hayalet köy' olarak bilinen Dereköy, dronla görüntülendi.

Tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan köy, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

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